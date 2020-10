Κοινωνία

Συλλήψεις νεαρών και ένταση για μη χρήση μάσκας (βίντεο)

Οργισμένη η αντίδραση της ομάδας νέων στις συστάσεις των αστυνομικών.

Άναψαν τα αίματα το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μεταξύ μιας ομάδας ατόμων που δεν φορούσε μάσκα και αστυνομικών.

Οι νεαροί περίπου στις 6 το απόγευμα έκαναν skate στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους με Μητροπόλεως. Αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο, πλησίασαν τα άτομα και έκαναν σύσταση για μη χρήση μάσκας.

Τότε οι νεαροί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντέδρασαν και άρχισαν να εξυβρίζουν τους αστυνομικούς. Προκλήθηκε ένταση μεταξύ των νεαρών και των αστυνομικών και λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων. Όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, οι τέσσερις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις για απείθεια και αντίσταση.

Πηγή: voria.gr