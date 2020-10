Κοινωνία

Φωτιά στα Βάγια

Κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης. Ρίψεις νερού και απο αέρος.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, σε δασική έκταση, στα Βάγια Βοιωτίας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα.

Στην μάχη της κατάβσεσης, με ρίψεις νερού από αέρος ρίχτηκαν και 2 αεροπλάνα.

Την μάχη των πυροσβεστών συνδράμουν προσωπικό των ΟΤΑ με υδροφόρες.