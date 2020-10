Κόσμος

Γαλλία εναντίον Τουρκίας: Κυρώσεις από την ΕΕ ζητά ο Μακρόν

Το γαλλικό αίτημα θα υποβληθεί στην επόμενη Συνοδο της ΕΕ.

Η Γαλλία κάλεσε τους υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκρίνουν μέτρα κατά της Τουρκίας, αφού ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αμφισβήτησε την πνευματική υγεία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και κάλεσε για μποϊκοτάζ των γαλλικών προϊόντων.

«Η Γαλλία είναι ενωμένη και η Ευρώπη είναι ενωμένη. Στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει αποφάσεις που θα της επιτρέψουν να ενισχύσει την ισορροπία δυνάμεων με την Τουρκία προς την καλύτερη υπεράσπιση των συμφερόντων της και των ευρωπαϊκών αξιών», δήλωσε σε βουλευτές ο υπουργός Εμπορίου Φρανκ Ριστέρ χωρίς να επεκταθεί.