Υγεία - Περιβάλλον

Κεφαλογιάννη - Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1 για τον κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιπαράθεση για την εξάπλωση της πανδημίας, τα μέτρα και την ατομική ευθύνη. Οι βολές για τα μέσα μεταφοράς και το ΕΣΥ και η απάντηση για τις κυβερνητικές ενέργειες.