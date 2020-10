Οικονομία

Εφορία: εκατομμύρια οφειλέτες με χρέη έως 50 ευρώ

Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το ποσοστό όσων βρίσκονται στις σχετικές λίστες με χρέος που δεν υπερβαίνει το 1 ευρώ!

Την ώρα που οι οφειλέτες προς την εφορία πλησιάζουν τα 4 εκατ., κάτι λιγότεροι από 400.000 χρωστούν κάτω από 1 ευρώ. Πρόκειται για οφειλές οι οποίες για λογιστικούς λόγους δεν διαγράφονται από τα συστήματα TAXIS όμως λόγω του ύψους τους δεν βεβαιώνονται και δεν αναζητούνται από τις φορολογικές αρχές, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί γενικό κανόνα.

Πολλοί από τους 395.240 φορολογούμενους, που οφείλουν κάτω από 1 ευρώ, βρέθηκαν με τόσο μικρά ποσά είτε λόγω ελλιπών πληρωμών, χωρίς να το θέλουν πολλές φορές.

Αυτό ωστόσο δεν τους εμποδίζει από το να πάρουν φορολογική ενημερότητα καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι το συγκεκριμένο αποδεικτικό δεν χορηγείται μόνο αν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 30 ευρώ.

Η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται μεταξύ άλλων για πώληση ή μεταβίβαση ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων.

Στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πέρυσι το Φθινόπωρο προβλέπονταν μεταξύ άλλων :

η διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ ανά φορολογούμενο όπως και

η περιοδική διαγραφή μικροοφειλών συνολικής αξίας έως 1 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Όλα αυτά, σ ε μια προσπάθεια να αποφορτιστεί η λειτουργία της φορολογικής διοίκησης.

Πέρα από τους περίπου 400.000 οφειλέτες με χρέη κάτω του 1 ευρώ, σχεδόν διπλάσιος είναι ο αριθμός όσων οφείλουν ποσά μικρότερα των 50 ευρώ. Ο αριθμός αυτών ανέρχεται σε 912.485 δηλαδή 1 στους 4 χρωστά στην εφορία λιγότερα από 50 ευρώ.

