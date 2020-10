Κόσμος

Αιματηρή επίθεση στην Καμπούλ (εικόνες)

Νεκροί, τραυματίες και καταστροφές από ακόμα μία έκρηξη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης που σημειώθηκε την Τρίτη στην Καμπούλ.

Η έκρηξη έγινε όταν ο δράστης πυροδότησε εκρηκτικά που είχε βάλει σε αυτοκίνητο που ήταν στην άκρη του δρόμου.

Εκτός των θυμάτων, η έκρηξη προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στα κτήρια της περιοχής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, έσπασαν τα τζάμια κτηρίων που βρίσκονταν σε απόσταση μέχρι και 200 μέτρων.

Ακόμα ένα αυτοκίνητο εξερράγη την Τρίτη σε βάση ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, στην ανατολική Καμπούλ, με αποτέλεσμα το θάνατο πέντε αστυνομικών σε ανταλλαγή πυρών με τους δράστες, τον τραυματισμό 25 ακόμα αστυνομικών και εννέα πολιτών.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις.