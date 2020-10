Life

Συγκινεί ο μαθητής που εμπνεύστηκε τη μοναχική παρέλαση στο Νέο Σούλι Σερρών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Θάνος Ζαμπάκης μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” για τη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που έγινε viral.