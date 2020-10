Πολιτική

Κικίλιας: Η επιπολαιότητα λίγων βάζει σε κίνδυνο την υγεία των πολλών

Ο υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση στους μεγαλύτερους σε ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα να προσέχουν πολύ περισσότερο.

Η συνολική συνισταμένη της προσπάθειάς μας θα δείξει πόσο θα αντέξει το σύστημα, η χώρα, σε μια τεράστια κρίση της δημόσιας υγείας που μαστίζει όλο τον πλανήτη, σημείωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στην ΕΡΤ1.

Η Πολιτεία και οι επιστήμονες παίρνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα, η επιπολαιότητα κάποιων λίγων βάζει πλέον σε κίνδυνο την υγεία των πολλών, υπογράμμισε ο υπουργός. Όπως ανέφερε, πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες και στους ειδικούς σε περιόδους κρίσης.

Ο κ. Κικίλιας απηύθυνε έκκληση στους μεγαλύτερους σε ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα να προσέχουν πολύ περισσότερο, «είναι επιβεβλημένο να αυτοπροστατευθούμε».

Εμείς ενισχύουμε το εθνικό σύστημα υγείας καθημερινά με ΜΕΘ και προσωπικό, αναδιαρθρώνουμε τα νοσοκομεία μας• ωστόσο, το σύστημα δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες, υπογράμμισε.

Ο υπουργός ζήτησε να συγκρίνουμε το βάρος της πίεσης τού να φοράμε μάσκα, σε σχέση με τους επαγγελματίες Υγείας που βρίσκονται όλη μέρα στα νοσοκομεία και προσπαθούν να σώσουν τις ζωές μας.

Οι κανόνες που έχουν ορίσει η Πολιτεία και η Εκκλησία ισχύουν για όλους, είπε και πρόσθεσε πως όσον αφορά τα ΜΜΜ γίνεται η καλύτερη δυνατή προσπάθεια.