Υπουργικό συμβούλιο: ανατροπές στα εργασιακά

Τι αλλάζει σε υπερωρίες, ωράριο, συνδικαλιστικό νόμο - Πώς θα λειτουργεί το «ψηφιακό» ωράριο και η κάρτα εργασίας

Τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση εντός του Νοεμβρίου, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Το σχέδιο νόμου για τα εργασιακά θα περιλαμβάνει την καθιέρωση ψηφιακού ωραρίου και ψηφιακής κάρτας εργασίας, τον εξορθολογισμό της χρήσης και του κόστους των υπερωριών, την οριοθέτηση της τηλεργασίας καθώς και αλλαγές στον συνδικαλιστικό νόμο μεταξύ των οποίων είναι η καθιέρωση ηλεκτρονικής συνδικαλιστικής ταυτότητας, η πρόβλεψη προσωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας και η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη της απεργίας.

Υπερωρίες: Ειδικότερα προωθείται η αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων υπερωριών στη βιομηχανία, που διαφοροποιείται σήμερα από τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας. Το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων προκειμένου για εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, έχει καθοριστεί στις 48 ώρες ανά 6μηνο. Στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, για παράδειγμα στο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών, το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης είναι έως 2 ώρες ημερησίως και έως 120 ώρες το έτος. Οι εισηγήσεις που υπάρχουν στο τραπέζι είναι να ευθυγραμμιστεί το πλαφόν στη βιομηχανία με τους υπόλοιπους κλάδους, ώστε το ανώτατο όριο να είναι 120 ώρες ανά έτος σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Διευθέτηση χρόνου εργασίας: Με το νέο πλαίσιο αναμένεται να δοθεί δυνατότητα προσαρμογής του ημερήσιου χρόνου εργασίας, χωρίς όμως να επηρεάζεται ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας που παραμένει 40 ώρες για τους εργαζομένους που απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Στο τραπέζι έχει βρεθεί και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας εργοδότη και εργαζόμενου να συμφωνούν -πιθανότατα σε επίπεδο ατομικής σύμβασης- στην κάλυψη της υπέρβασης του συμβατικού χρόνου απασχόλησης μιας ημέρας, με αντίστοιχη μείωση ωραρίου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, ενδεχομένως και με ρεπό ή πρόσθετη άδεια.

Ψηφιακό ωράριο: Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έχει δηλώσει πολλές φορές με έμφαση ότι η εισαγωγή του καινοτόμου συστήματος Εργάνη ΙΙ σε συνδυασμό με την εφαρμογή του ψηφιακού ωραρίου θα δημιουργήσει πλαίσιο αυστηρών ελέγχων καθώς το σύστημα θα μπλοκάρει οποιαδήποτε αυθαιρεσία ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί μείωση του διοικητικού κόστους.

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική κάρτα του εργαζόμενου θα είναι συνδεδεμένη με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να καταγράφεται η ώρα εισόδου και εξόδου των εργαζομένων και τα στοιχεία να διαβιβάζονται αυτόματα στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όπου και θα διασταυρώνονται. Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως σε τράπεζες και σε σούπερ μάρκετ, ενώ σταδιακά το σύστημα θα εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο των αλλαγών του συνδικαλιστικού νόμου, θα καθιερωθεί η δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων αλλά και για τους εργοδότες, προκειμένου οι εκπρόσωποι να ταυτοποιούνται ηλεκτρονικά και να αποφεύγονται αλλοιώσεις στα αποτελέσματα των ψηφοφοριών.

Παράλληλα θα προωθηθεί σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τη λήψη αποφάσεων στα συνδικάτα , όπως για παράδειγμα για τηη διεξαγωγή απεργίας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την ισχύουσα διάταξη που προβλέπει την παρουσία του 50% των οικονομικά ενεργών μελών της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στη γενική συνέλευση, ώστε να τεκμαίρεται απαρτία και να λαμβάνεται έγκυρη απόφαση για απεργία.

Ακόμη όπως είχε δημοσιευτεί στο «Πρώτο Θέμα» της Κυριακής 25/10/2020 στο σχέδιο νόμου θα προβλέπεται η εξίσωση των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους, ένα πάγιο αίτημα των συνδικάτων και κυρίως του ΠΑΜΕ.

Η κατάργηση αυτής της διάκρισης που αποτελεί ελληνική «πατέντα» καθώς δεν ισχύει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη θα οδηγήσει σε αναβάθμιση του εισοδήματος δεκάδων χιλιάδων εργατοτεχνιτών με βασικότερο όφελος τον υπερδιπλασιασμό της αποζημίωσης απόλυσης.

Πρόκειται για μια διαρθρωτική αλλαγή για τον κόσμο της εργασίας που θα εφαρμοστεί από την 1/1/2022. Οι εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, σοβατζήδες, βοηθοί ηλεκτρολόγοι, σιδεράδες κλπ που λαμβάνουν σήμερα μέσο ημερομίσθιο 40-45 ευρώ θα ενταχθούν σε ένα νέο πλαίσιο με κορμό τη μισθωτή απασχόληση. Δηλαδή, θα γίνει αναγωγή της αμοιβής τους σε μηνιαίες αποδοχές με βάση την ωρομίσθια απασχόληση που θα συμφωνήσουν με τον εργοδότη τους.

Το ίδιο θα συμβεί και με τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας που σήμερα χορηγούνται ως αναλογία του ημερομισθίου τους. Παράλληλα θα απλοποιηθεί η διαδικασία προμήνυσης (προαναγγελία της απόλυσης) και η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Εως σήμερα ελάχιστες κλαδικές συμβάσεις μετά από συνδικαλιστική πίεση προέβλεπαν την εξίσωση των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους. Η υποχρεωτική εφαρμογή της εξίσωσης από το 2022 θα σημάνει το τέλος μιας καταφανούς αδικίας που αφορά κυρίως στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης.

Σήμερα, ένα εργατοτεχνίτης που αμείβεται με το κατώτατο ημερομίσθιο των 29 ευρώ, μετά από 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη δικαιούται αποζημίωση ύψους μόνο 2030 ευρώ. Αντίθετα ένας υπάλληλος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ μετά από 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη, θα λάβει διπλάσια αποζημίωση ύψους 4.550 ευρώ.

Εργαζόμενος το ίδιο διάστημα, εργατοτεχνίτης με ημερομίσθιο 35 ευρώ θα λάβει αποζημίωση 2.450 ευρώ. Την ίδια ώρα ο υπάλληλος με προϋπηρεσία 10 ετών και μηνιαία αμοιβή 800 ευρώ θα λάβει αποζημίωση 5.600 ευρώ.