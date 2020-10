Υγεία - Περιβάλλον

Πώς διαμορφώνεται ο Υγειονομικός Χάρτης μετά τα νέα lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικαιροποιημένος χάρτης μετά την "έκρηξη" των κρουσμάτων κορονοϊού.

Η έξαρση των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας επέφερε νέες αλλαγές στον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Ροδόπη εισέρχονται σε επίπεδο 4 (αυξημένου συναγερμού).

Επίσης, από αύριο, Παρασκευή, περνούν στο επίπεδο 3 (αυξημένης επιτήρησης) η Πέλλα, η Δράμα, η Καβάλα, η Ξάνθη, το Κιλκίς, η Πιερία, ο Έβρος, η Ημαθία και η Χαλκιδική. Επίπεδο συναγερμού ανεβαίνουν επίσης η Αρκαδία και η Μεσσηνία, περνώντας από το «πράσινο» στο «κίτρινο» επίπεδο.

Ο επικαιροποιημένος Χάρτης: