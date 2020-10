Πολιτική

Τηλεδιάσκεψη Κορυφής για την επέλαση του κορονοϊού στην Ευρώπη

Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων και σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης Δέσμης Μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με εισηγήσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνουν ότι η συζήτηση εστιάστηκε στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω διόγκωση του δεύτερου κύματος, στο πλαίσιο συναντίληψης για τα προσφορότερα μέτρα, που θα επιτρέψουν τον μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό του ιού, με τη διατήρηση, παράλληλα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης κανονικότητας στην οικονομική ζωή της ΕΕ και στις μετακινήσεις προσώπων και εμπορευμάτων.

Αποφασίστηκε κοινή ευρωπαϊκή Passenger Location Form (φόρμα εντοπισμού επιβάτη) και η συνεργασία μεταξύ των κρατών σε περίπτωση που το Σύστημα Υγείας κάποιας χώρας υφίσταται πίεση.

Επιπλέον, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, οι ηγέτες δεσμεύτηκαν για την ενδυνάμωση των προσπαθειών για τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων εμβολίων, που θα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας. «Όλα τα κράτη θα λάβουν εμβόλια την ίδια χρονική στιγμή σε αναλογία με τον πληθυσμό τους. Συζητήθηκαν, επίσης, οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και τονίστηκε η ανάγκη υλοποίησης των αποφάσεων που έχουν ληφθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Επίσης οι ηγέτες εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στη Γαλλία και στον γαλλικό λαό και καταδίκασαν τον εξτρεμισμό και τη μισαλλοδοξία, καθώς επίσης και τις προσωπικές επιθέσεις κατά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον Εμανουέλ Μακρόν και στον γαλλικό λαό και ανέφερε ότι «η σύγκρουση θρησκειών και πολιτισμών που προωθείται από την Τουρκική ηγεσία αποτελούν συστημική απειλή για την Ευρώπη και υπερβαίνει αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο».

Εκφράστηκε, επίσης, η καταδίκη των προκλητικών ενεργειών και της ρητορικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «εντελώς απαράδεκτες». Τονίστηκε δε η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων ηγετών να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου και επισημάνθηκε ότι τα ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία θα συζητηθούν ξανά στη Σύνοδο του Δεκεμβρίου.

Δραματικοί τόνοι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιντεν και Σαρλ Μισέλ

Με δραματικό τόνο αναφέρθηκαν στην εξέλιξη της πανδημίας στην ΕΕ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την αναχαίτισης της πανδημίας.

«Φορέστε μάσκα. Αποφύγετε τον συνωστισμό. Αποφύγετε χώρους με κακό εξαερισμό» υπογράμμισε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με την ίδια η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και αν δε δράσουμε άμεσα η διασπορά του ιού θα μας ξεπεράσει. Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι όταν και εφόσον υπάρξει και κυκλοφορήσει ασφαλές εμβόλιο όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ θα το προμηθευτούν αναλογικά με τον πληθυσμό τους. Παράλληλα η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Επιτροπή αποδεσμεύει 200 εκατ. ευρώ ώστε να μπορεί να υπάρξει, εφόσον χρειαστεί, μεταφορά Ευρωπαίων πολιτών που έχουν νοσήσει, σε νοσοκομεία άλλων κρατών - μελών

Από την πλευρά του ο πρόεδρος Σαρλ Μισέλ υπογράμμισε ότι ο αριθμός των μολύνσεων αυξάνεται παντού στην ΕΕ και ζητεί από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες να προσέχουν τους εαυτούς τους και τους συμπολίτες τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη έγινε λόγος και για την προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία καταδικάζουν όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, και το ζήτημα της Τουρκίας θα συζητηθεί σε βάθος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς απόψε οι 27 έπρεπε να μιλήσουν για την κοινή αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

Ο πρόεδρος Μισέλ αναφέρθηκε σε τέσσερα ζητήματα που απασχόλησαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ήτοι την εξασφάλιση δίκαιης κατανομής του εμβολίου μεταξύ των κρατών μελών, την προσπάθεια σύγκλισης σε πληθυσμό προτεραιότητας, στα υλικοτεχνικά ζητήματα (ψυγεία, συντήρηση και μεταφορά) και στην αντιμετώπιση των fake news κατά των εμβολίων.

Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής τηλεδιάσκεψης των 27 αφορούσε στην κόπωση του πληθυσμού από τα μέτρα περιορισμού κάτι που έκανε σχεδόν αδύνατο τον συντονισμό όλων των κρατών - μελών της ΕΕ για τη λήψη κοινών - στο πλαίσιο του εφικτού - μέτρων.

Σύμφωνα με την πρόεδρο φον ντερ Λάειν και τον πρόεδρο Μισέλ, είναι η ώρα για υπομονή, πειθαρχία και αποφασιστικότητα».