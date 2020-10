Πολιτική

Μητσοτάκης: Συστημική απειλή για την Ευρώπη από την Τουρκία

Η Ε.Ε. καταδίκασε τις «απαράδεκτες» προκλήσεις της Άγκυρας, αλλά ανέβαλε τη λήψη αποφάσεων για την πιθανή επιβολή μέτρων.

Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασαν, χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτες» τις προκλήσεις και τη ρητορική της Άγκυρας, αλλά δεν αποφάσισαν τη λήψη κανενός μέτρου πριν από την προσεχή Σύνοδο Κορυφής τον Δεκέμβριο, ενημέρωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά το πέρας των χθεσινών εργασιών μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Παρίσι επιδιώκει να υπάρξουν κυρώσεις από πλευράς ΕΕ για τις επιθέσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εναντίον του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στον οποίο προσάπτεται “ισλαμοφοβία” διότι υπερασπίστηκε το δικαίωμα να σκιτσάρεται ο Μωάμεθ κατά τη διάρκεια της απότισης φόρου τιμής σε εκπαιδευτικό ο οποίος δολοφονήθηκε από τζιχαντιστή, επειδή επέδειξε τέτοια σκίτσα σε μαθητές του.

«Καταδικάζουμε τις πρόσφατες μονομερείς ενέργειες (σ.σ. της Τουρκίας) στην Ανατολική Μεσόγειο, τις προκλήσεις και τη ρητορική, που είναι εντελώς απαράδεκτες», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ κατά τη διάρκεια σύντομης παρέμβασής του στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, η οποία επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των ευρωπαϊκών μέτρων με σκοπό την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Στη Σύνοδο Κορυφής που διεξήχθη στις αρχές Οκτωβρίου, η ΕΕ είχε αποφασίσει να εργαστεί με βάση δύο σενάρια, ένα «θετικό» κι ένα «λιγότερο θετικό», θύμισε ο Βέλγος. «Μέχρι στιγμής, η Τουρκία δεν έχει επιλέξει τον θετικό δρόμο. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό τον Δεκέμβριο», κατέληξε.

Οι σχέσεις της Τουρκίας και της Γαλλίας έχουν επιδεινωθεί προοδευτικά από πέρυσι, εξαιτίας κυρίως των διαφωνιών τους για τη Συρία, τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ένταση είναι επίσης υψηλή στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, με αφορμή τόσο τα θαλάσσια σύνορα όσο και τα κοιτάσματα αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ΕΕ υιοθέτησε διττή προσέγγιση έναντι της Άγκυρας: δεσμεύθηκε να βελτιώσει τη συνεργασία σε κάποια πεδία και να επαναφέρει σε ισχύ την τελωνειακή ένωση, αλλά υπό τον όρο ότι η Τουρκία θα σταματήσει τις παράνομες έρευνές της για κοιτάσματα αερίου στα ύδατα της Κύπρου και θα δείξει βούληση να κάνει διάλογο με την Αθήνα. «Εάν η Άγκυρα συνεχίσει τις παράνομες ενέργειές της, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας», είχε προειδοποιήσει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στην Κομισιόν είχε ανατεθεί να εισηγηθεί οικονομικές κυρώσεις και αυτές είναι έτοιμες να «χρησιμοποιηθούν αμέσως», είχε διευκρινίσει.

Όμως η Γερμανία, η οποία ανέλαβε πρωτοβουλία να μεσολαβήσει και βρίσκεται σε επαφή με τον Τούρκο Πρόεδρο, κρίνει ότι προς το παρόν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποφασιστεί η επιβολή κυρώσεων και μπλοκάρει τα αιτήματα άλλων κρατών-μελών να ληφθούν αποφάσεις, εξήγησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ευρωπαϊκές πηγές.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον Εμανουέλ Μακρόν και στον γαλλικό λαό και ανέφερε ότι «η σύγκρουση θρησκειών και πολιτισμών που προωθείται από την τουρκική ηγεσία αποτελεί συστημική απειλή για την Ευρώπη και υπερβαίνει αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο».