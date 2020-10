Κοινωνία

Κορονοϊός: Στο “κόκκινο” Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη

Ποια είναι τα μέτρα που ισχύουν. Συνολικά, 14 περιφερειακές ενότητες της χώρας άλλαξαν από σήμερα επίπεδο συναγερμού.

Από σήμερα στις 6 το πρωί, 14 περιφερειακές ενότητες της χώρας αλλάζουν επίπεδο συναγερμού. Συγκεκριμένα οι περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ροδόπης περνούν στο “κόκκινο”, δηλαδή στο επίπεδο 4 (Αυξημένου Κινδύνου). Ακόμη, στο “πορτοκαλί”, δηλαδή επίπεδο 3 (Αυξημένης Επιτήρησης) ανεβαίνουν οι περιφερειακές ενότητες: Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας , Πιερίας και Χαλκιδικής, ενώ στο “κίτρινο”, επίπεδο 2 (Επιτήρησης) περνούν οι περιφερειακές ενότητες, Αρκαδίας και Μεσσηνίας.

Όσον αφορά στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Ροδόπης, από σήμερα ισχύουν τα μέτρα που προβλέπονται για το επίπεδο 4 (Αυξημένου Κινδύνου) με μοναδική εξαίρεση, το ζήτημα των χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών συνδέσεων αλλά και μετακινήσεων από και προς τις περιοχές αυτές, για πρακτικούς λόγους που σχετίζονται με τον προγραμματισμό των πολιτών. Η εξαίρεση των μετακινήσεων από τα γενικά μέτρα του επιπέδου 4 για τις τρεις αυτές περιοχές θα ισχύσει έως και τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Ωστόσο, στις επόμενες ώρες, το ζήτημα των μετακινήσεων θα επαναξιολογηθεί συνολικά για όλες τις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο 4.

Επιπλέον, από σήμερα, προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας (μάσκα παντού) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 12μιση μετά τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 5 το πρωί, καθώς και η αναστολή όλων των συναθροίσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία των κάτωθι:

Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες

Κινηματογραφικές προβολές

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων. Οι πρόβες θα γίνονται μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης

Κέντρα διασκέδασης, συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ

Μουσικές σκηνές

Εστίαση [επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και drive-through]

Παιδότοποι

Κάθε είδος αγώνων και προπονήσεων (επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση)

Γυμναστήρια

Συνέδρια / Εκθέσεις

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων

Εμποροπανηγύρεις

Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν.4497/2017 (Α’ 171)

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, όπως και τα κομμωτήρια, τις υπηρεσίες μανικιούρ- πεντικιούρ, τα ινστιτούτα αισθητικής κ.λπ., στις περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται στο επίπεδο 4, θα λειτουργούν με τους αυστηρούς όρους του επιπέδου 3.

Σχετικά με τις περιφερειακές ενότητες της Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής που πέρασαν στο “πορτοκαλί”, επίπεδο 3 δηλαδή (Αυξημένης Επιτήρησης), από σήμερα στις 6 το πρωί τίθενται σε ισχύ η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς επίσης και η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 12μιση τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί.

Υπενθυμίζεται ότι στο επίπεδο 4 βρίσκονται αυτή την στιγμή οι εξής περιφερειακές ενότητες : Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καστοριά, Κοζάνη, Λάρισα, Ροδόπη και Σέρρες.

Στο επίπεδο 3 βρίσκεται μεταξύ άλλων και η Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.