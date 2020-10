Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: “Κόλλησε” στη 17η θέση η Ελλάδα

Απομακρύνθηκε η Σερβία, πλησίασαν Ελβετία και Ισραήλ. Πώς έχει διαμορφωθεί η κατάταξη μέχρι στιγμής.

Οι μόλις 200 βαθμοί που συγκέντρωσαν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα στην Ευρώπη, χάρη στην ισοπαλία χωρίς γκολ του ΠΑΟΚ στη Γρανάδα, μπορεί να... διατήρησαν την Ελλάδα στην 17η θέση της κατάταξης της UEFA (24.200 βαθμοί), όμως επέτρεψαν στην Σερβία να απομακρυνθεί (16η με 24.750 βαθμούς), μετά τη νίκη (5-1) του Ερυθρού Αστέρα επί της Σλόβαν Λίμπερετς, στην Ελβετία (17η με 23.725) να πλησιάσει μετά την ισοπαλία (1-1) της Γιουνγκ Μπόις με την Εκομάξ Κλουζ στην Ρουμανία, αλλά και στο Ισραήλ να ανέβει απειλητικά στην 19η θέση (22.875), έπειτα από την εκτός έδρας επιτυχία (1-2) της Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιώργου Δώνη στην Τουρκία επί της Σίβασπορ.

Η ήττα (1-2) της Ομόνοιας από την Αιντχόφεν, κράτησε την Κύπρο στους 27.250 βαθμούς και την 15η θέση, ενώ η Δανία είναι πάντα 14η με 27.275 βαθμούς, μετά και την ήττα (2-0) της Μίντιλαντ από την Λίβερπουλ στο Champions League.

Στην 20η θέση είναι η Κροατία (22.675 βαθμοί), που συνεχίζει με 2 από τις 5 ομάδες που άρχισαν στις ερυρωπαϊκές διοργανώσεις, αμφότερες στο Europa League: η Ριέκα έχασε (4-1) από την Άλκμααρ, ενώ η Ντιναμό Ζάγκρεμπ αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς γκολ με την ΤΣΣΚΑ στη Μόσχα.

Στην κορυφή της κατάταξης, βρίσκεται πάντα η Ισπανία με 83.997 βαθμούς, μπροστά από την (2η) Αγγλία (87.712β.) και την (3η) Ιταλία (64.724β.), με τις 10 πρώτες θέσεις να μην έχουν αλλαγές.

Οι χώρες που θα βρεθούν στην 16η και 17η θέση στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, θα εκπροσωπηθούν το 2022-23 από τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League (2ο προκριματικό), καμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).

Αντίθετα, από την 18η έως την 28η θέση, ο πρωταθλητής παίζει στην 1η προκριματική φάση του Champions League, ενώ η 2η, η 3η και η Κυπελλούχος, συμμετέχουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Η 15η θέση εξασφαλίζει δύο ομάδες στο Champions League (2ο και 3ο προκριματικό), μία στο Europa League (3ο προκριματικό) και δύο στο Europa Conference League (2ο προκριματικό), ενώ η 14η και 13η θέση, επιτρέπουν στον πρωταθλητή, παρουσία στον 3ο προκριματικό του Champions League με τον δευτεραθλητή στον 2ο προκριματικό (Champions League), τον Κυπελλούχο και τον 3ο και 4ο στο Europa League.

Στην 11η και 12η θέση, ο πρωταθλητής πάει στα playoffs του Champions League, o δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, o τρίτος ή ο Κυπελλούχος στα playoffs του Europa League και οι 4ος-5ος στο Europa Conference League.

Όπως είναι γνωστό, την σεζόν 2021-22 η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τέσσερις ομάδες, μία στο Champions League (1ο προκριματικό), καμία στο Europa League και τρεις στο Europa Conference League (δεύτερο προκριματικό).