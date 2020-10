Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Φιλιππιάδας, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των ιστών οδοφωτισμού του εν λόγω κόμβου.

Ειδικότερα, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου από τις 08:00 έως τις 18:00 θα ισχύσει αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του κόμβου από τον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Φιλλιπιάδα, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, όσοι οδηγοί επιθυμούν να ειξέλθουν του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών σημάνσεων θα ενημερώνονται έγκαιρα, προκειμένου να εξύθουν από τον προηγούμενο κόμβο (Α/Κ Άρτας) και μέσω της Παλαιάς εθνικής Οδού και τη χρήση κατευθυντήριων σημάνσεων, να οδηγούνται έως την πόλη της Φιλιππιάδας.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το εν λόγω τμήμα.