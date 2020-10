Οικονομία

Ηγουμενίτσα: εννέα “μνηστήρες” για το λιμάνι

Ποιοι είναι οι επενδυτές που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον στο ΤΑΙΠΕΔ, για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ) ανακοινώνει ότι εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας» (ΟΛΗΓ ΑΕ).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ DANTHIA SHIPPING COMPANY LIMITED MΑRG LTD PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED QUINTANA INFRASTRUCTURE & DEVELOPMENT ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ARCHIRODON GROUP N.V.- ANEK & ΟΜΙΛΟΣ TRIDENT HELLAS ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GRIMALDI EUROMED - MΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΟΛΘ ΑΕ

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Υπενθυμίζεται ότι στον ΟΛΗΓ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων.

Το προφίλ των επενδυτών

Grimaldi Euromed / Minoan Lines (Μινωικές Γραμμές ANE): H Grimaldi Euromed ανήκει στον ‘Ομιλο Grimaldi, έναν πολυεθνικό όμιλο εφοδιαστικής αλυσίδας που ειδικεύεται στη λειτουργία πλοίων roll-on / roll-off, μεταφορών αυτοκινήτων και πλοίων. Μέσω των θαλάσσιων υπηρεσιών της, η εταιρεία μεταφέρει αυτοκίνητα, κάθε είδους τροχήλατο φορτίο, εμπορευματοκιβώτια, παλετοποιημένα / ενοποιημένα φορτία και επιβάτες. Επιπλέον, ο Όμιλος Grimaldi λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου είκοσι τερματικών στην Ευρώπη, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, για το διαχείριση τροχήλατου και γενικού φορτίου καθώς και εμπορευματοκιβωτίων. Οι Μινωικές Γραμμές είναι επίσης εταιρεία του Ομίλου Grimaldi με στόλο 6 πλοίων.

Quintana Infrastructure & Development (owned by Robertson Family): Είναι αμερικανική, ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείρισης εταιρειών που επικεντρώνεται στους τομείς των ενεργειακών υποδομών, υποδομών δεδομένων και τεχνολογίας, βιομηχανικής αγοράς και διαχείριση πόρων, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων λιμένων και τερματικών, μεταφοράς και επεξεργασίας φυσικών πόρων.

MARG LtdQ: Η MARG Limited είναι εταιρεία υποδομών στην Ινδία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βομβάης με παρουσία σε λιμάνια, κατασκευή και διαχείριση ακινήτων, ενέργεια και άλλους τομείς υποδομών.

Portek International Ltd: Η Portek είναι θυγατρική της Ιαπωνικής Mitsui & Co. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη και γραφεία σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Η εταιρεία διαχειρίζεται 7 λιμένες μεσαίου μεγέθους και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λιμενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνολογίας σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Aegean Oil: H εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ, είναι μέρος του Ομίλου Aegean, που ανήκει στην οικογένεια Μελισσανίδη και αποτελείται από 5 επιχειρηματικούς κλάδους με δραστηριότητες στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, λιπαντικά ναυτιλίας, εμπόριο ενεργειακών προϊόντων, σχετικών κυρίως με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, περιβαλλοντικές υπηρεσίες μεταφοράς και επεξεργασίας καταλοίπων πετρελαίου από πλοία και μονάδες ξηράς καθώς και υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης.

ANEK Lines: Η ANEK Lines είναι μια ελληνική εταιρεία μεταφοράς επιβατών και φορτίου, η οποία κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί διεθνή δρομολόγια της Αδριατικής Θάλασσας και εσωτερικά δρομολόγια της Ελλάδας, μέσω του στόλου της 9 ιδιωτικών πλοίων, ελληνικού νηολογίου. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Archirodon Group BV: Ο Όμιλος Archirodon είναι ελληνική κατασκευαστική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης έργων που σχετίζονται με θαλάσσιες υποδομές και άλλα διεθνή έργα EPC (Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή). Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της περιλαμβάνουν θαλάσσια έργα, βυθοκόρηση και χερσαία αποκατάσταση για τις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και νερού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές και γεωτεχνικές υπηρεσίες.

‘Όμιλος Trident Hellas: Μέρος του αμερικανικού Ομίλου Trident που παρέχει παγκόσμιες λύσεις ασφάλειας και συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω της παροχής ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικών σχέσεων, τεχνολογίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης πρωτίστως σε ναυτιλιακούς πελάτες (ναυτιλιακές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, λιμάνια), καθώς και υπηρεσίες αεροπορικής και χερσαίας ασφάλειας.

Attica A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica Group): Η ATTICA SA HOLDINGS (Attica Group) είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών μητρική εταιρεία των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και φορτηγών στην Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 60 προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (διαδρομές Ελλάδα-Ιταλία και Μαρόκο-Ισπανία) μέσω ενός στόλου 32 επιβατικών πλοίων και ταχύπλοων.

Danthia Shipping Company Limited: Ιδιωτική ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

ΟΛΘ (ThPA – Thessaloniki Port Authority): O ΟΛΘ είναι οργανισμός διαχείρισης λιμένων που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, αυτό της Θεσσαλονίκης, βάσει συμφωνίας παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία. Ο ΟΛΘ είναι εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ και λειτουργεί υπό τη διοίκηση της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) / Terminal Link / Belterra από το 2018.