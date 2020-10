Οικονομία

“Όργιο” απάτης σε βάρος του Δημοσίου - Πάνω από 800000 ευρώ η ζημιά

Απατεώνες έκαναν "χρυσές δουλειές" εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Πώς έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ.

Ξεπερνά το ποσό των 800.000 ευρώ η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη δράση δύο συμμοριών, από το 2013 έως σήμερα, που εξαρθρώθηκαν και οι οποίες διέπρατταν συστηματικά κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε προχθές - Πέμπτη 29 Οκτωβρίου - στην Αττική, συνελήφθη αλλοδαπός, αρχηγικό μέλος των συμμοριών, ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή ακόμη τεσσάρων ατόμων (δύο αλλοδαπών και δύο Ελλήνων).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το αρχηγικό μέλος προέβαινε στην ίδρυση επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας πλαστά και υφαρπαχθέντα έγγραφα και στοιχεία μελών των συμμοριών. Τα μέλη αυτά λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να αναλαμβάνουν την αστική και ποινική ευθύνη των οφειλών, όπως ασφαλιστικές εισφορές, έναντι του ελληνικού Δημοσίου και κυρίως του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Αμέσως μετά και αφού είχαν εξαπατήσει το Δημόσιο ως προς το πραγματικό πρόσωπο του υπευθύνου των επιχειρήσεων, ασφάλιζαν σε αυτές άτομα, αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών, προς όφελός τους και αντίστοιχη ζημιά του Δημοσίου. Σημειώνεται, ότι στις επιχειρήσεις ασφαλίζονταν κυρίως άτομα, που παρείχαν πραγματική εργασία ή ασφαλίζονταν εικονικά για τα απαιτούμενα ένσημα της παραμονής τους στη χώρα και την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Από την έως τώρα έρευνα προέκυψε η ίδρυση τριών εταιρειών, που δραστηριοποιούνταν στην κατασκευή ενδυμάτων φασόν. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η παύση της δραστηριότητας καθεμίας συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 διαβατήρια, έγγραφα, παραστατικά και κάρτες ανάληψης, μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και 560 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.