Αθλητικά

Κορονοϊός: νόσησε η Χάλεπ

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ενημέρωσε με ανάρτηση της στα social media για την κατάσταση της υγείας της.

Η Ρουμάνα τενίστρια, Σιμόνα Χάλεπ, η οποία βρίσκεται στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, βρέθηκε «θετική» στον κορονοϊό, μετά τον σχετικό έλεγχο.

Η 29χρονη πρωταθλήτρια, η οποία κατάγεται από την Κωνστάντζα, παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, ενώ έγραψε σε μήνυμα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «Γεια σε όλους, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω βρέθηκα θετική για την Covid-19. Απομονώνομαι στο σπίτι και αναρρώνω καλά από τα ήπια συμπτώματά μου. Αισθάνομαι καλά, θα το περάσουμε μαζί».

Η Χάλεπ έχει κατακτήσει -μεταξύ άλλων- στην καριέρα της το Roland Garros το 2018 και το Wimbledon το 2019.