Έσπασε… την κατάρα ο Παναθηναϊκός

Με πρωταγωνιστή τον Καρλίτος, η πρώτη νίκη για το «τριφύλλι» στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός «έσπασε» το... ρόδι, σημειώνοντας την πρώτη νίκη του στο εφετινό πρωτάθλημα και μάλιστα στην έδρα του... κακού του δαίμονα, της Λαμίας, επικρατώντας με 2-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, χάρις σε δύο γκολ του Καρλίτος Λόπεθ στο 8’ και στο 60’.

Οι «πράσινοι» έκαναν την... τέλεια εκκίνηση στο παιχνίδι, παίρνοντας προβάδισμα στην πρώτη καλή στιγμή του στον αγώνα. Και μάλιστα από στατική φάση, όπου τόσο αμυντικά, όσο κι επιθετικά είναι μία από τις «αχίλλειες πτέρνες» του.

Σε εκτέλεση κόρνερ του Χατζηγιοβάνη από τα αριστερά, ο Καρλίτος με ωραία, ανάποδη κεφαλιά σημάδεψε τη γωνία του Θεοδωρόπουλου, δίνοντας προβάδισμα στους «πράσινους» μόλις στο 8’.

Η Λαμία προσπάθησε να αντιδράσει, άρχισε να προσεγγίζει την περιοχή του Διούδη και στο 19’ κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Κουρμπέλη, από εκτέλεση φάουλ του Ρόμανιτς, το οποίο υποδείχθηκε από τον διαιτητή Παπαδόπουλο μετά από χρήση του VAR. Ο Ρόμανιτς ανέλαβε και την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών, όμως ο Διούδης «διάβασε» σωστά το χτύπημα του εξτρέμ της Λαμίας κι έπεσε στη σωστή γωνία, μπλοκάροντας τη μπάλα.

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πιέσει λίγο περισσότερο τους γηπεδούχους, ιδίως μετά το 30’, όμως στο 38’ το τελείωμα του Πούγγουρα κόπηκε -πριν περάσει τη γραμμή- από τον Σκόνδρα και στο 41’ το πλασέ του Σαβιέρ από καλή θέση έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε με διάθεση να ελέγξει το ρυθμό του παιχνιδιού και να ψάξει με υπομονή το δεύτερο γκολ και το πέτυχε σε απόλυτο βαθμό, στο 60ο λεπτό, ξανά με τον Καρλίτος, ο οποίος είδε το κενό στην άμυνα της Λαμίας, μετά τη σέντρα-σουτ του Χατζηγιοβάνη και την ασθενή απόκρουση του Θεοδωρόπουλου, κάνοντας από κοντά το 2-0 για τους «πράσινους».

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έκανε ξεκάθαρη διαχείριση του αγώνα, φέρνοντας το ματς στα μέτρα του. Κράτησε την κατοχή, προσπάθησε να βρει και τρίτο γκολ με πλαγιοκοπήσεις του Χατζηγιοβάνη κι εκτελέσεις του Καρλίτος (στο 71’ μπλόκαρε το πλασέ του ο Θεοδωρόπουλος, στο 75’ έπιασε κεφαλιά άουτ) και στο τέλος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο εφετινό πρωτάθλημα, ευελπιστώντας πως θα αποτελέσει την απαρχή μίας καλύτερης συνέχειας στη Super League.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μπουλούλης - Σένκεφελντ, Σάντσες, Κουρμπέλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΑΜΙΑ (Μπ. Τεννές): Θεοδωρόπουλος, Ασίγκμπα (46’ Βιγιάλμπα), Αντέτζο, Βύντρα, Σκόνδρας, Μπεχαράνο, Μπουλούλης (86’ Σαραμαντάς), Μπαχανάκ, Ντέλετιτς, Ρόμανιτς (75’ Μπιανκόνι), Καραμάνος (29’ λ.τρ. Αραμπούλι, 86’ λ. τρ. Τσούκαλος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Ζαγαρίτης, Χατζηγιοβάνης (77’ Μολό), Κουρμπέλης, Μαουρίσιο, Σαβιέρ (88’ Βιγιαφάνιες), Μακέντα (82’ Αλεξανδρόπουλος), Καρλίτος (88’ Καμπετσής).