Κόσμος

Βρετανία: γενικό lockdown ανακοίνωσε ο Τζόνσον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιός εξαπλώνεται ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι στο χειρότερο σενάριο που είχαν εξετάσει οι επιστημονικοί μας σύμβουλοι, δήλωσε ο Τζόνσον.

Η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να επιβάλει εκ νέου lockdown στην Αγγλία για ένα μήνα, από την Πέμπτη και έως τις 2 Δεκεμβρίου, αφήνοντας ωστόσο τα σχολεία ανοιχτά για το διάστημα αυτό, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το δεύτερο κύμα της επιδημίας του νέου κορονοϊού που απειλεί με κορεσμό τα νοσοκομεία.

"Ο ιός εξαπλώνεται ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι στο χειρότερο σενάριο που είχαν εξετάσει οι επιστημονικοί μας σύμβουλοι. Είναι η ώρα να λάβουμε μέτρα καθώς δεν υπάρχει επιλογή", δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Ντάουνινγκ Στριτ έχοντας δίπλα του τους επιστημονικούς και ιατρικούς συμβούλους του.

Το μέτρο αυτό δεν αφορά τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς το μέτρο της καραντίνας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών της κάθε βρετανικής επαρχίας.