“Πρωτοκύριακο”: Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα

Γιορτάστηκε το «Πρωτοκύριακο» της Κέρκυρας με τη λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα.

(φωτογραφία αρχείου)

Με τη λιτάνευση του σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα, εντός του ιερού ναού και τις καμπάνες να χτυπούν δυνατά γιορτάστηκε και φέτος το «Πρωτοκύριακο» του Νοέμβρη.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερη παράδοση που τηρείται στο νησί εδώ και σχεδόν 350 χρόνια, όταν σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, η θαυματουργική παρέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, έσωσε τους κατοίκους της Κέρκυρας από την πανώλη, τον «μαύρο θάνατο», όπως την ονόμασαν στο Μεσαίωνα.

Το «θανατικό» όπως το έλεγαν οι Κερκυραίοι «χτύπησε» το νησί, δύο φορές, το 1673. Η καραντίνα και η σκληρή απομόνωση που όριζε η ασθένεια οδηγούσε τους πάσχοντες στο νησάκι του Λαζαρέτο, μία νησίδα, ακατοίκητη, απέναντι από το λιμάνι της Κέρκυρας, με τη μόνη ελπίδα το γρήγορο θάνατο όσων νοσούσαν.

Οι Κερκυραίοι στράφηκαν στον 'Αγιο Σπυρίδωνα για να τους σώσει και έτσι και έγινε. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση στα τέλη του Οκτώβρη του 1673, οι πιστοί έβλεπαν, για τρεις κατά σειρά νύκτες, στην κορυφή του καμπαναριού του Αγίου Σπυρίδωνα, ένα υπέρλαμπρο φως. Η επιδημία σταμάτησε και η Κέρκυρα σώθηκε.

Στο νησί παρότι βρισκόταν υπό την κυριαρχία των βενετικών αρχών, αποφασίστηκε να γιορτάζεται η σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνα, που καθιερώθηκε για την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου. Έτσι ονομάστηκε «Πρωτοκύριακο».

Παράλληλα, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το «Πρωτοκύριακο» του Νοέμβρη της Κέρκυρας, αφιερώθηκε και στην πρώτη αντιφασιστική εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα, από μαθητές γυμνασίου της Κέρκυρας, όταν το 1941, διαδήλωσαν κατά των Ιταλών κατακτητών και των αλλαγών που αυτοί επέβαλλαν στην παιδεία.

Για πρώτη φορά φέτος μετά από σχεδόν 350 χρόνια, λόγω μη διασποράς του κορονοϊού, η λιτάνευση του ιερού σκηνώματος έγινε εντός του ιερού ναού και όχι σε όλα τα καντούνια της Κέρκυρας, με συγκεκριμένο και προκαθορισμένο αριθμό ατόμων που τήρησαν τα προβλεπόμενα μέτρα, ενώ και στην πλατεία Σπιανάδα (Λιστόν), δεν έγινε η αναπαράσταση της μαθητικής διαδήλωσης από μαθητές των γυμνασίων της Κέρκυρας.

Ο ιερός ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, που μέσα βρίσκεται και σχετική εικόνα να αναπαριστά τον 'Αγιο να διώχνει το θανατικό, θα παραμείνει ανοιχτός μετά το πέρας της λιτανείας, ώστε οι πιστοί λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, να προσκυνήσουν το ιερό σκήνωμα του Αγίου.