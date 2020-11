Οικονομία

Lockdown στην Εστίαση: Επιστολή Συλλόγων στον Μητσοτάκη - Τι ζητούν

Το περιέχομενο της επιστολής 50 Συλλόγων Εστίασης από όλη την Ελλάδα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν 50 σύλλογοι εστίασης από όλη την Ελλάδα διότι, όπως αναφέρουν σε σχετική επιστολή τους: «η εστίαση είναι πολυεπίπεδη, πολύμορφη και προερχόμενη από μια δεκαετία χρεοκοπίας, δεν μπορεί να στηριχθεί με λύσεις αποσπασματικές».

Την επιστολή υπογραφούν σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και όπως υπογραμμίζουν, ζητούν «χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος και μένοντας μακριά από την δημιουργία εντυπώσεων, μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό προκειμένου, ως δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας,να εξηγήσει και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις για την επιβίωση του».

Σημειώνουν για τα μέτρα στήριξης της εστίασης, ότι «αρχικά και μόνο τα οριζόντια μέτρα στήριξης, χωρίς κανέναν κλαδικό διαχωρισμό, οδήγησε σε σπατάλη πολύτιμων πόρων καθώς 8 μήνες μετά ο κλάδος έχει συσσωρεύσει επιπλέον χρέη. Η εστίαση είναι πολυεπίπεδη, πολύμορφη και προερχόμενη από μια δεκαετία χρεοκοπίας, δεν μπορεί να στηριχθεί με λύσεις αποσπασματικές.

Απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός ώστε να αντιμετωπίσει την πανδημία αλλά και να λειτουργήσει σε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον όταν η υγειονομική κρίση παρέλθει».