Κοινωνία

Κορονοϊός - Δικαστήρια: Κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν δικαστές και εισαγγελείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιχμηρή ανακοίνωση για τη λειτουργία των δικαστηρίων εν μέσω της πανδημίας.

Δριμεία επίθεση προς την πλευρά των δικηγόρων εξαπολύουν δικαστές, διοικητικοί δικαστές και εισαγγελείς, θεωρώντας πως η παρέμβασή τους κρατά ανοιχτά τα δικαστήρια, ενώ υπογραμμίζουν πως «η κυβέρνηση εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και όλους τους πολίτες που θα συνωστίζονται το επόμενο διάστημα εντός των δικαστικών αιθουσών».

Οι τρεις δικαστικές ενώσεις (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, Ένωση Διοικητικών Δικαστών και Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος) δηλώνουν ξεκάθαρα πως δεν θα μείνουν αδρανείς, αφήνοντας ανοιχτό να χρησιμοποιήσουν «όλα τα μέσα συλλογικής δράσης, προκειμένου να επικρατήσει η λογική πριν να είναι πολύ αργά», Δηλαδή ακόμα και αποχή από τα καθήκοντά τους.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Όλες τις προηγούμενες ημέρες, σε αναμονή της έκδοσης ΚΥΑ για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού, προειδοποιήσαμε τους αρμόδιους, ότι η λειτουργία της Δικαιοσύνης, που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πολιτών σε περιορισμένους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να περιοριστεί για την προστασία της υγείας των διαδίκων και όλων των παραγόντων της Δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα προτείναμε εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις προς βελτίωση της αρχικά σχεδιαζόμενης ρύθμισης.

Είναι φανερό πλέον, ότι η καθυστέρηση μιας ΚΥΑ που όφειλε να έχει εκδοθεί από το Σάββατο, ώστε να εφαρμοστεί από σήμερα Τρίτη, οφείλεται σε ομολογημένες συντεχνιακές παρεμβάσεις, που ουδεμία σχέση έχουν με την προστασία της υγείας. Με την εκδοθείσα πλέον ΚΥΑ προβλέπεται η πλήρης λειτουργία όλων των δικαστικών σχηματισμών της Χώρας σε συνθήκες αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου, τη στιγμή που την περίοδο Απριλίου και Μαΐου με υποπολλαπλάσια κρούσματα η λειτουργία των Δικαστηρίων είχε ανασταλεί.

Με την επιλογή αυτή η κυβέρνηση εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και όλους τους πολίτες που θα συνωστίζονται το επόμενο διάστημα εντός των δικαστικών αιθουσών. Με την επιλογή αυτή ταυτόχρονα εκτίθεται στην δίκαιη κριτική, ότι κοντόφθαλμα συντεχνιακά συμφέροντα, προτάσσονται έναντι της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Οι Δικαστικές Ενώσεις δε θα μείνουν αδρανείς μπροστά σε μια τόσο κυνική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της Δικαιοσύνης, την προστασία των οποίων οφείλουμε πρώτα από όλα στους πολίτες. Καλούμε την κυβέρνηση να επανεκτιμήσει τις αποφάσεις της, υιοθετώντας εμπράκτως τις εκτιμήσεις των ειδικών της υγείας και να περιορίσει τη λειτουργία των Δικαστηρίων, εκεί που η επιδημία καλπάζει. Σε αντίθετη περίπτωση δηλώνουμε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα συλλογικής δράσης, προκειμένου να επικρατήσει η λογική πριν να είναι πολύ αργά».

ΣΥΡΙΖΑ: Αλαλούμ της κυβέρνησης και με τη λειτουργία των δικαστηρίων

Σε δήλωση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, τομεάρχη Δικαιοσύνης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται "Κυριολεκτικά στο παραπέντε, η κυβέρνηση εδέησε να ανακοινώσει αργά χθες βράδυ, την απόφασή της για τη λειτουργία των δικαστηρίων στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά, ότι δεν έχει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η πρωτοφανής αυτή καθυστέρηση δημιούργησε τεράστια αναστάτωση σε όλους τους παράγοντες της δίκης, οι οποίοι ελάχιστες ώρες πριν την έναρξη των δικών, δεν γνώριζαν εάν και με ποιές προϋποθέσεις θα δικάσουν. Το αρχικό κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως είχε διαρρεύσει, περιελάμβανε την αναστολή λειτουργίας στα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια. πλην των επειγουσών υποθέσεων, γεγονός που οδήγησε την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία ζητούσε να συμπεριληφθούν στην αναστολή και οι δίκες στα πολιτικά δικαστήρια, όπου επίσης υπάρχει συγχρωτισμός.

Όμως τα πράγματα άλλαξαν στη συνέχεια, και η κυβέρνηση, αποφάσισε να παραμείνουν ανοικτά και να λειτουργήσουν, υπό όρους, όλα τα δικαστήρια, όπως ζητούσε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Η αλλοπρόσαλλη στάση της κυβέρνησης και στο θέμα αυτό, μαρτυρά τον πανικό της και αποκαλύπτει την ανυπαρξία στοιχειώδους σχεδιασμού στην λήψη έγκαιρων και αποφασιστικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την νέα παλινωδία της κυβέρνησης είναι πολλά και εύλογα. Δεν ήταν λίγες άλλωστε, το προηγούμενο διάστημα, οι καταγγελίες για συνωστισμό σε δικαστικές αίθουσες και γραφεία, τόσο στο Πρωτοδικείο όσο και στο Εφετείο της Αθήνας αλλά και σε άλλα Δικαστήρια της χώρας. Γι αυτό καλούμε το υπουργείο Δικαιοσύνης, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και να διασφαλίσει άμεσα και έγκαιρα όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε τα δικαστήρια να λειτουργήσουν σε καθεστώς υγειονομικής ασφάλειας, για όλους. Δικαστές, Δικηγόρους, Δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες".