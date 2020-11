Κόσμος

To Twitter μπλόκαρε ανάρτηση του Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο μετά την ανάρτησή του, ο ιστότοπος κατήργησε την ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιου του Ρεπουμπλικανών.

«Είμαστε μπροστά με ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ τις εκλογές. Δεν θα αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Δεν μπορούν να κατατεθούν ψήφοι αφού κλείσουν τα εκλογικά τμήματα», τόνισε με tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως θα προβεί σε δήλωση αργότερα σήμερα.

Η ανάρτηση του Τραμπ έγινε τη στιγμή που ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν απευθυνόταν στους ψηφοφόρους του, καλώντας τους να «πιστέψουν» στη νίκη.

Η ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ καταργήθηκε λίγα λεπτά αργότερα από το Twitter.