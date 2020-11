Αθλητικά

Ορίστηκε έδρα για το Άρης – ΑΕΚ

Κανονικά θα διεξαχθεί ο αγώνας που κινδύνευσε να μη γίνει λόγω lockdown στη Θεσσαλονίκη. Πού θα «στεγαστεί».

Μετά την απαγόρευση διεξαγωγής αγώνων στη Θεσσαλονίκη λόγω lockdown, η Super League ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής, Άρης-ΑΕΚ, θα διεξαχθεί στο ΔΑΚ Λαμίας, την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή (8/11) στις 19:30. Οι διαθέσιμες επιλογές ήταν εξαιρετικά περιορισμένες και η Λίγκα αποφάσισε να μην αναβληθεί το εν λόγω παιχνίδι.

Στη σχετική ανακοίνωση της Super League αναφέρεται: «Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Άρης-ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, θα διεξαχθεί στο Δ.Α.Κ. Λαμίας «Αθ. Διάκος» την Κυριακή 8 Νοεμβρίου και ώρα 19:30».