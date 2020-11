Αθλητικά

Lockdown και στους αγώνες της Θεσσαλονίκης

Ποιοι αγώνες είναι στον «αέρα» και ποιος είναι ο μοναδικός που θα διεξαχθεί.

Τα νέα, εξατομικευμένα μέτρα επιδημιολογικού συναγερμού που ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, περιλαμβάνουν (και) το κλείσιμο όλων των γηπέδων και την αναστολή (από το πρωί της Τρίτης 3/11) και για τις επόμενες για 14 μέρες, όλων των αγώνων τόσο της Super League, όσο και της Basket League στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του lockdown που έχει επιβληθεί στην πόλη, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Αϊντχόφεν, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (5/11, 19:55) στο γήπεδο της Τούμπας για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα της UEFA.

Μετά τα συγκεκριμένα μέτρα -κι εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή- θα οδηγηθούν σε αναβολή:

-Ο αγώνας Άρης-ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Super League, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 8/11.

-Ο εξ αναβολής αγώνας Άρης-Ηρακλής για τη Basket League, που ήταν προγραμματισμένος για την Τετάρτη 4/11.

-Ο αγώνας Ηρακλής-Κολοσσός για την 3η αγωνιστική της Basket League στο Ιβανώφειο (δεν έχει οριστεί ακόμη, αν θα γίνει το Σαββατοκύριακο 7-8/11 ή 14-15/11).