Αμερικανικές εκλογές: ξανά φαβορί ο Μπάιντεν στα στοιχήματα

Αλλάζουν άρδην οι προβλέψεις των στοιχηματικών εταιρειών. Πού στηρίζονται οι νέες προβλέψεις.

Οι εταιρείες στοιχημάτων δίνουν ξανά ως φαβορί για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζο Μπάιντεν, αλλάζοντας άρδην την πρόβλεψή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας που έδειχνε ως επικρατέστερο τον Ρεπουμπλικανό απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα στοιχεία τριών από αυτές.

Η μεγάλη αυτή αλλαγή σημειώθηκε έπειτα από πρόβλεψη για ανατροπή υπέρ του Μπάιντεν στο Ουισκόνσιν, με καταμετρημένο το 89% των ψήφων. Σύμφωνα με την Edison Research, ο Μπάιντεν συγκεντρώνει 49,3% των ψήφων, έναντι 49% που εξασφαλίζει ο Τραμπ.

Κατά την Smarkets Exchange, με έδρα τη Βρετανία, η πιθανότητα να κερδίσει ο Μπάιντεν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ανέρχεται πλέον σε 58%, ενώ μία ώρα νωρίτερα αυτή ανερχόταν σε 29%. Σύμφωνα παράλληλα με την PredictIt, με έδρα τη Νέα Ζηλανδία, η πιθανότητα να κερδίσει ο Δημοκρατικός υποψήφιος ανέρχεται τώρα σε 63%.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Smarkets, η πιθανότητα να κερδίσει ο Ρεπουμπλικανός απερχόμενος πρόεδρος ανέρχεται τώρα σε 41%, με το ποσοστό αυτό να έχει σημειώσει τεράστια πτώση από το 80% που ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα επίσης με τη βρετανική εταιρεία στοιχημάτων Betfair, οι πιθανότητες που έχει ο Δημοκρατικός πρώην αντιπρόεδρος να κερδίσει τις εκλογές ανέρχονται σε 60%.

Οι πιθανότητες να κερδίσει ο Μπάιντεν είχαν μειωθεί σε λιγότερες από το ένα τρίτο κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία των γραφείων στοιχημάτων.

Οι φετινές προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ μετατρέπονται στο μεγαλύτερο γεγονός όλων των εποχών για τα στοιχήματα, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, με έναν παίκτη να ποντάρει τη Δευτέρα ένα εκατομμύριο στερλίνες (περίπου 1,11 εκατ. ευρώ) στον Μπάιντεν. Αν κερδίσει, ο παίκτης αυτός θα πάρει 1,54 εκατομμύρια στερλίνες.