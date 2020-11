Κοινωνία

Αποφυλακίστηκε ο ιερέας που καταδικάστηκε για ασέλγεια σε ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιο λόγο το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής έκτισης της ποινής. Μαζί του είχε καταδικαστεί και η μητέρα του κοριτσιού που του επέτρεπε την ασέλγεια έναντι χρηματικής αμοιβής.

Με απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισας, αποφυλακίστηκε ο 82χρονος ιερέας, από την περιοχή της Μαγνησίας, που έχει καταδικαστεί για ασέλγεια σε ανήλικη.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής έκτισης της ποινής, που είχε καταθέσει ο συνήγορος υπεράσπισης του ιερέα για σοβαρούς λόγους υγείας και μέχρι συζήτησης της υπόθεσης, που έχει προσδιοριστεί για τις 22 Απριλίου του 2021.

Να σημειωθεί ότι ο ιερέας είχε συλληφθεί τον Μάιο του 2018, μαζί με την 31χρονη μητέρα του θύματος, βουλγαρικής υπηκοότητας, που είχε επίσης καταδικαστεί αφού κρίθηκε ένοχη στην κατηγορία ότι επέτρεπε στον ιερέα να ασελγεί στην ανήλικη κόρη της, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τόσο ο ιερέας, όσο και η μητέρα της ανήλικης είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση 8 ετών.