Πολιτική

Κορονοϊός - Κουτσούμπας: να γίνουν δωρεάν μαζικά τεστ σε όλους τους μαθητές

Τι είπε ο ΓΓ του ΚΚΕ σε αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ για την κατάσταση στα σχολεία, την ανάγκη για προσλήψεις και τα αιτήματα των καθηγητών.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Θεόδωρο Τσούχλο. Στη συνάντηση συμμετείχε ακόμη ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Κυριάκος Ιωαννίδης, μέλος της ΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Παιδείας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Σχετικά με τις εκλογές της ΟΛΜΕ και την απόφασή της να απέχει από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Στηρίζουμε την απόφαση της ΟΛΜΕ να απέχει από την ηλεκτρονική εκλογική διαδικασία-παρωδία, που επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση, σε μια περίοδο μάλιστα που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η μαζική, συλλογική διαδικασία των σωματείων, των ΕΛΜΕ, η ζωντανή συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων, ο αγώνας ενάντια στο κύμα των νέων αντιεκπαιδευτικών, αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων που έρχονται αυτή την περίοδο και το επόμενο διάστημα».

Σχετικά με τα μέτρα για τη λειτουργία των σχολείων εν μέσω πανδημίας, στη συνέχεια της δήλωσής του, ανέφερε: «Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας και την υπόσχεσή μας ότι θα πρωτοστατήσουμε στον αγώνα, σε συνθήκες πανδημίας, με βάση τα αιτήματα των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών, για μαζικούς διορισμούς στο εκπαιδευτικό σύστημα, με μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με μαζικούς διορισμούς, επίσης, καθαριστριών, που είναι απαραίτητες αυτή την περίοδο, αλλά και ταυτόχρονα για να αραιώσουν οι αίθουσες, τα τμήματα, με ανώτερο το να υπάρχουν 15 παιδιά σε κάθε τάξη. Αυτό είναι ζήτημα που απαιτεί το ΚΚΕ, που απαιτεί το εκπαιδευτικό κίνημα, όπως και το κίνημα των μαθητών, που ξεκίνησαν μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Απαιτούμε άμεσα δωρεάν μαζικά τεστ για όλους τους μαθητές, για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Και φυσικά να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, που δεν λύνει βέβαια το πρόβλημα, ούτε πολύ περισσότερο να έχουν στο μυαλό τους να μονιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση, αλλά με τον απαραίτητο εξοπλισμό των παιδιών, που τον χρειάζονται, έτσι ώστε να μην έχουμε μαθητές δύο και τριών ταχυτήτων.

Όλα αυτά, μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως είναι ο νέος συνδικαλιστικός νόμος, οι νέοι περιορισμοί, η καταστολή και ο αυταρχισμός απέναντι στο εκπαιδευτικό κίνημα και την εκπαιδευτική κοινότητα, θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής και του κόμματός μας και όλων των πολιτικών κομμάτων».

Τέλος, για την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις εκλογές της ΟΛΜΕ, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε: «Εμείς, ως ΚΚΕ, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στη Βουλή και προς την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, για να σταματήσει αυτή η διαδικασία, να ακυρωθεί η επιμονή του Υπουργείου Παιδείας, που φτάνει μέχρι και το σημείο γελοιότητας - δεν είναι γελοιότητα, είναι τραγωδία στην πραγματικότητα - είναι αντιδημοκρατικό, αντισυνταγματικό το μέτρο που παίρνει να υποχρεώνει ακόμα και τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να απέχουν, που δεν θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα, να τους έχει αναρτήσει στους καταλόγους των υποψηφίων για την επόμενη εκλογική διαδικασία, την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι απαράδεκτο, θα πρέπει με παρέμβαση της πλειοψηφίας της Βουλής, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης, να καταργηθεί αυτό το μέτρο του Υπουργείου Παιδείας άμεσα».

«Ενημερώσαμε τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ για τα φλέγοντα ζητήματα της εκπαίδευσης που αφορούν τους διορισμούς και την ανάγκη μεγάλου αριθμού διορισμών, αφού πλέον έχουμε υπερβεί τις 45.000 αναπληρωτές. Παράλληλα, του θέσαμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας για το πώς μπορούν τα σχολεία να είναι ανοιχτά και ασφαλή: 15μελή τμήματα, καθαριότητα, συνεχόμενα τεστ, οικονομική ενίσχυση των σχολικών επιτροπών και σίγουρα διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος.

«Παράλληλα, τον ενημερώσαμε για ένα μείζον θέμα δημοκρατίας που αφορά τις εκλογές των υπηρεσιακών μας συμβουλίων, όπου η ΟΛΜΕ αρνείται την προτεινόμενη από την υπουργό Παιδείας ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ζητάμε να αναβληθούν αυτές οι εκλογές και να γίνουν με κάλπη εφόσον και η ίδια υπουργός Παιδείας έχει πάρει 8μηνη δυνατότητα παράτασης των αιρετών από την Βουλή. Ούτως ή άλλως υπάρχει και σχετική χθεσινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος λογικά λόγω πανδημίας αναβάλλει τις εκλογές σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια του Δημοσίου και δυστυχώς μόνο οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται», πρόσθεσε.

«Παράλληλα, η ΟΛΜΕ και οι παρατάξεις που την απαρτίζουν έχουν αποσυρθεί από αυτές τις εκλογές-παρωδία, ένα ποσοστό που πλησιάζει το 100% σε επίπεδο παρατάξεων, αλλά και υποψηφίων, έχουμε αποσυρθεί και δυστυχώς η Υπουργός Παιδείας εμμονικά επιμένει να αναρτά ηλεκτρονικά και να έχει υπό κράτηση όλες και όλους αυτούς που αρνούνται να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές-παρωδία. Είναι θέμα δημοκρατίας, για το λόγο αυτό καλούμε πλέον τον πρωθυπουργό να λάβει θέση και να σταματήσει όλη αυτή την διαδικασία γιατί το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε μια χώρα ελεύθερη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνουν σε πολίτες όπως είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μάχονται για τη δημόσια εκπαίδευση και τη δημόσια Παιδεία και είναι λειτουργοί της», κατέληξε στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΟΛΜΕ.