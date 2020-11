Πολιτική

Κορονοϊός - Κικίλιας στον ΑΝΤ1: “καθολικό lockdown στην Ελλάδα για έναν μήνα”

Τι λέει ο Υπ. Υγείας για τηυν εισήγηση των λοιμωξιολόγων και τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν στην χώρα, την κατάσταση στο σύστημα υγείας και τα αίτια της νέας μεγάλης έξαρσης της πανδημίας.

Σε "καθολικο lockdown στην Ελλάδα για έναν μήνα" αναφέρθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση εξετάζουν την σχετική εισήγηση των λοιμωξιολόγων. «Η εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και Επιδημιολόγων στην Κυβέρνηση είναι lockdown σε όλη τη χώρα για τον επόμενο ένα μήνα», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Επικαλούμενος τα συμπεράσματα Ευρωπαίων εταίρων του, ανέφερε πως όποια χώρα πρόλαβε να “κλείσει” νωρίτερα, εκτός από τις ζωές που σώθηκαν, είχε μικρότερο οικονομικό αντίκτυπο και βγήκε νωρίτερα από το lockdown.

Κληθείς να διευκρινίσει από πότε θα ισχύσει το καθολικό lockdown, ο Υπουργός Υγείας αρκέστηκε να πει “το ταχύτερο δυνατόν” και ότι τις ανακοινώσεις θα κάνει ο Πρωθυπουργός.

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι η εισήγηση των ειδικών ειναι να κλείσουν τα Λύκεια και τα Γυμνάσια και να συνεχίσουν την λειτουργία τους κανονικά τα Δημοτικά Σχολεία σε όλη την χώρα.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο κ. Κικίλιας, τόνισε πως τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα επιδεινώνονται, καθώς ο φονικός ιός είναι πολύ πιο επιθετικός πλέον.

Υπογραμμίζοντας πως η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ είναι έντονη, ανέφερε ενδεικτικά αριθμούς: 1.013 είναι οι κλίνες ΜΕΘ σε όλη τη χώρα. Αυτές που δεν αφορούν την COVID-19 είναι 665, ενώ οι ΜΕΘ COVID είναι 348. Περίπου 1.500 ασθενείς νοσηλεύονται σήμερα σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, θαλάμους αρνητικής πίεσης και απλές κλίνες.

Στη Β. Ελλάδα φθάσαμε σε οριακό σημείο και ανοίξαμε εκτάκτως κι άλλες κλίνες ΜΕΘ, συνέχισε ο Υπουργός Υγείας, επισημαίνοντας πως στην Αττική έχει καλυφθεί το 72% των κλινών ΜΕΘ.

Θέλοντας να καταδείξει τον ραγδαίο ρυθμό εξάπλωσης του ιού, ο κ. Κικίλιας, είπε πως πριν από 12 ημέρες ήταν καλυμμένο το 20% των κλινών ΜΕΘ στη Β. Ελλάδα και τώρα το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν 80%.

Ορισμένοι, ειδικά κάποιοι νεότεροι σε ηλικία, δεν τήρησαν τα μέτρα και η αύξηση των κρουσμάτων ήταν ραγδαία, υπογράμμισε.

Ερωτηθείς αν αποδίδει την έξαρση αυτή στο άνοιγμα του Τουρισμού, ο Υπουργός Υγείας απάντησε αρνητικά.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επεσήμανε στον Υπουργό Υγείας τις επικρίσεις πως ενδεχομένως να «χάθηκε ο έλεγχος», επικαλούμενος τη συγκέντρωση στο Εφετείο (Δίκη Χρυσής Αυγής), συγκεντρώσεις οπαδών, τα πάρτι στα Πανεπιστήμια και τον συνωστισμό στις πλατείες. Ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε πως δεν είχε κρύψει την ανησυχία του και συμπλήρωσε πως η Αστυνομία δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα.

Απέκρουσε την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η Κυβέρνηση δεν προετοιμάστηκε σωστά για τη δεύτερη φάση της υγειονομικής κρίσης, λέγοντας πως πέραν της κριτικής, δεν έχει δει συγκεκριμένες προτάσεις και έκανε λόγο για «μικροπολιτική πολιτική».

Υπεραμύνθηκε της διαχείρισης της πανδημίας, επισημαίνοντας τις 7.000 προσλήψεις υγειονομικών, την ενίσχυση του ΕΣΥ, τα rapid test και τις 500 κινητές μονάδες που διενεργούν ελέγχους.

Μέσα σε μία πανδημία, μετρήστε όλα αυτά που γίνονται, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, είπε χαρακτηριστικά.

Ξανθός: Η αμετροέπεια σε στιγμές κρίσης είναι τραγική

Ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τόνισε τα εξής:

Η αμετροέπεια σε στιγμές κρίσης είναι τραγική. Και εκθέτει. Την ώρα της αναγγελίας του lockdown και της κατάρρευσης του κυβερνητικού success story, δεν μπορεί ο κ. Κικίλιας να λέει ανερυθρίαστα ότι όσα έκανε η κυβέρνηση σε λίγους μήνες στο Σύστημα Υγείας δεν έγιναν επί 46 χρόνια, από τη μεταπολίτευση και μετά!

Αν είναι έτσι τότε γιατί οι αντοχές του ΕΣΥ εξαντλήθηκαν από την αρχή του δεύτερου επιδημικού κύματος; Κοροϊδία λοιπόν η «θωράκιση», ο «διπλασιασμός των ΜΕΘ», οι «χιλιάδες προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού»;

Ποιος λέει την αλήθεια, ο Υπουργός ή άνθρωποι της «πρώτης γραμμής» και η σκληρή πραγματικότητα των νοσοκομείων; Η κοινωνία αυτή την ώρα απαιτεί ειλικρίνεια, σχέδιο και κυρίως ασφάλεια για την υγεία, την εργασία και το εισόδημα των ανθρώπων. Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι φανερό δεν μπορεί να τα εγγυηθεί.