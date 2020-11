Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κύπρος: Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε ο Αναστασιάδης

Νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, περιορισμός στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και προειδοποίηση για lockdown.

Η Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της, είναι υποχρεωμένη να πάρει πρόσθετα μέτρα με την ελπίδα πως και οι πολίτες θα ανταποκριθούν, για να αποφύγουμε τους αυστηρότερους περιορισμούς που η μια μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες επιβάλλουν, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, κατά την διάρκεια τηλεοπτικού διαγγέλματος το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε κάτι το οποίο είχε αναφέρει και στο διάγγελμα της 29ης Απριλίου: «Κανένας κυβερνητικός σχεδιασμός, κανένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα είτε αντιμετώπισης της πανδημίας είτε των οικονομικών επιπτώσεων, δεν μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα αν δεν γίνει συνείδηση όλων πως θα πρέπει με αυστηρότητα να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα ατομικής υγιεινής και των όρων υγειονομικής ασφάλειας στους χώρους εργασίας».

O κ. Αναστασιάδης επεσήμανε ότι κατανοεί απόλυτα την ψυχολογική και φυσική κόπωση που προκάλεσε η αιφνίδια αλλαγή τρόπου ζωής, ενώ αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι «να πας ενάντια στους νόμους της φύσης όταν ζητάς από τους πολίτες, πολύ περισσότερο από τους νέους, να στερηθούν αυτά που δικαιούνται να χαρούν και να απολαύσουν».

«Γι’ αυτό και η σημερινή μου παρέμβαση δεν στοχεύει στην ενοχοποίηση οποιουδήποτε, αλλά είναι αποτέλεσμα της αγωνίας μου για την προστασία του δικαιώματος όλων στη ζωή. Οι επιστήμονες, σύμβουλοι της Κυβέρνησης, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου πως εάν δεν υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τα υφιστάμενα μέτρα και εάν δεν αντιδράσουμε αμέσως με περαιτέρω περιορισμούς, ασύμμετρες θα είναι οι συνέπειες για το σύνολο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εν συνεχεία, ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης τα οποία ισχύουν σε παγκύπρια βάση από τιε 5 Νοεμβρίου και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες, τα κυριότερα από τα οποία προβλέπουν τη λειτουργία των χώρων εστίασης μέχρι τις 22:30.

Επίσης, απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 23:00 το βράδυ μέχρι τις 05:00 το πρωί της επόμενης μέρας, εξαιρουμένων των μετακινήσεων για έκτακτους ιατρικούς λόγους (από/προς φαρμακείο, νοσηλευτήριο) ή για σκοπούς εργασίας, με την παρουσίαση σχετικής βεβαίωσης ή αποδεικτικού στοιχείου.

Επιπλέον μέτρα λαμβάνονται εκ νέου για τις πόλεις Λεμεσού και Πάφου, όπου σύμφωνα με τους επιδημιολόγους το ιικό φορτίο είναι μεγαλύτερο, ενώ περιορίζεται εξαιρετικά ο αριθμός των ατόμων σε συνέδρια, κινηματογράφους, γάμους, βαφτίσεις και κάθε λογής κοινωνικές εκδηλώσεις.