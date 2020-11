Αθλητικά

EuroCup - Προμηθέας: Τρίτη ήττα για τους “λαβωμένους” από τον κορονοϊό Αχαιούς

Η ομάδα του Μάκη Γιατρά “λύγισε” στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Γκραν Κανάρια, στην Ισπανία.

Ο... μισός Προμηθέας Πατρών “λύγισε” στο τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με την Γκραν Κανάρια, επί ισπανικού εδάφους, γνωρίζοντας την ήττα με το τελικό 98-83, για την 6η αγωνιστική του EuroCup.

Η δεκάδα που είχε στη διάθεση του ο Μάκης Γιατράς, λόγω των τεσσάρων θετικών κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα, ήταν ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, αλλά στη συνέχεια έμεινε από δυνάμεις και υπέστη την τρίτη ήττα της σε πέντε αγώνες στον Δ' όμιλο. Στον αντίποδα, οι Ισπανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 4-1 (σ.σ. και οι δύο ομάδες έχουν έναν αγώνα λιγότερο).

Η ήττα, δεδομένων των συνθηκών, μόνο απογοήτευση δεν έφερε στο “στρατόπεδο” των Αχαιών. Ο τεχνικός της ελληνικής ομάδας, Μάκης Γιατράς, μάλιστα, είδε σε μία άκρως απαιτητική αναμέτρηση τον 17χρονο Λευτέρη Μάντζουκα να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά και να κάνει... θραύση (24 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα) τη στιγμή που άλλοι τρεις έφηβοι έπαιρναν το ευρωπαϊκό “βάπτισμα του πυρός” (Τανούλης, Μπαζίνας, Βασιλείου), προκειμένου να καλύψουν το κενό βασικών παικτών, που “χτυπήθηκαν” από τον κορονοϊό (Ανδρέας Χριστοδούλου, Χάρης Γιαννόπουλος, Δημήτρης Αγραβάνης, Ντελρόι Τζέιμς).

Ο Προμηθέας όχι μόνο ανταποκρίθηκε, αλλά με σπασμένα τα... φρένα της επίθεσης πέτυχε την ανατροπή στο δεύτερο δεκάλεπτο και πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (52-51). Με τον Μαντζούκα να δίνει ρεσιτάλ από τα 6,75μ., οι Αχαιοί ξέφυγαν ακόμη και με +5 στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου (52-57 στο 23΄), αλλά τα αμυντικά κενά τους έδωσαν τη δυνατότητα στη Γκραν Κανάρια να αντιδράσει και να κλείσει την περίοδο στο + 7 (79-72). Με τον Οκόγε μπροστάρη της αντεπίθεσης, τον Προμηθέα να έχει στερέψει από δυνάμεις και τον Γιατρά να χάνει με τραυματισμό στο 34΄ και τον Νίκολα Ραντίσεβιτς, οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι στο επίλογο του αγώνα και με επιμέρους σκορ 19-11 έφτασαν άνετα στο τελικό 98-83.

Τα δεκάλεπτα: 30-24, 51-52, 79-72, 98-83

Γκραν Κανάρια (Φίσακ): Γουάιλι 6, Μπαλσερόφσκι, Μοντέρο, Φεράρι 9, Οκόγε 25, Ντίμσα 17, Σούρνα 2, Σαντάνα 12, Ντιοπ 4, Μπουργιανάτζε 7, Κοστέλο 16.

Προμηθέας (Γιατράς): Αγκμπελέσε 5, Λούντζης 2, Φαγέ 8, Βασιλείου, Μάντζαρης 13, Μίλερ 2, Ραντίσεβιτς 16, Μαντζούκας 24, Μπαζίνας 7, Τανούλης 6.