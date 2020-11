Αθλητικά

Εθνική Ελλάδος: Με Γιακουμάκη οι κλήσεις του Τζον Φαν'τ Σχιπ

Ποιος ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, λόγω κορονοϊού.

Τις κλήσεις του για τους προσεχείς αγώνες της εθνικής ομάδας ανακοίνωσε σήμερα (5/11) ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Τζον Φαν'τ Σχιπ. Νέο πρόσωπο, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης, που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στην Ολλανδία με τη Φένλο, ενώ επιστρέφουν στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, σε σχέση με το «παράθυρο» του Οκτωβρίου, οι Σιώπης, Τσιμίκας και Μαυρίας.

Εκτός πλάνων έμεινε ο Μπακάκης, που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, ο τραυματίας Φούντας, καθώς και ο Λυκογιάννης.

Αναλυτικά οι «εκλεκτοί» του Ολλανδού τεχνικού είναι οι Μπάρκας, Βλαχοδήμος, Διούδης, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Μάνταλος, Μασούρας, Σβάρνας, Τζόλης, Ρότα, Μαυρίας, Λαμπρόπουλος, Πέλκας, Τζαβέλλας, Σιώπης, Τσιμίκας, Ζέκα, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Παυλίδης, Κουλούρης, Γιακουμάκης, Χατζηδιάκος, Λημνιός.

Η εθνική θα αντιμετωπίσει την προσεχή Τετάρτη (11/11) σε φιλικό την Κύπρο, ενώ θα ακολουθήσουν τα ματς του Nations League με Μολδαβία (15/11 στο Κισινάου) και Σλοβενία (18/11 στο ΟΑΚΑ).