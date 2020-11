Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Έκτακτη επαναφορά των InterCity στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Ισχύει μόνο για μία ημέρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των πολιτών στον τόπο διαμονής τους.

Εκτάκτως, και μόνο για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. επαναφέρει τα ημερήσια InterCity στη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη – Αθήνα, σε συνέχεια του ανακοινωθέντος καθολικού lockdown, που θα ισχύσει από το Σάββατο το πρωί.

Έτσι, διευκολύνεται η επιστροφή των πολιτών στον τόπο διαμονής τους.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι υποχρεωτική.