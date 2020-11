Κοινωνία

Lockdown – Υπουργείο Εργασίας: σε ποιες προνοιακές δομές μπαίνει “λουκέτο”

Διευκρινιστική ανακοίνωση από την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου

Ανακοίνωση με διευκρινίσεις για τη λειτουργία των δομών και των φορέων που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εξέδωσε η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μετά τη συνεδρίαση με την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και τις σχετικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο του lockdown, ύστερα από την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, προβλέπονται τα εξής:

ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης): Αναστολή λειτουργίας

ΚΔΑΠΜΕΑ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες): Παραμένουν ανοιχτά με ειδική σύσταση για διαχωρισμό ανηλίκων και ενηλίκων.

ΚΔΗΦ (Κέντρα Διημέρευσης/Ημερήσιας Φροντίδας): Παραμένουν ανοιχτά με τακτικούς ελέγχους (rapid test) προσωπικού και ωφελούμενων κάθε εβδομάδα.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ: Συνεχίζεται η λειτουργία τους στο πλαίσιο των οδηγιών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού.