Λευτέρης Πανταζής: τα παράξενα στις πίστες, η λαμπερή καριέρα και η συνάντηση με τον Άδωνι (βίντεο)

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για την επιτυχημένη του καριέρα στη μουσική και αποκάλυψε τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα τραγούδια που λατρεύτηκαν από το κοινό.