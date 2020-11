Life

Λαμπρόπουλος - Ράπτης από το “Χιούστον Το Λύσαμε” στο... “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης, οι παρουσιαστές της εκπομπής «Χιούστον το Λύσαμε», μίλησαν για όλους και για όλα στη Φαίη Σκορδά!