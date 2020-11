Κοινωνία

“Θρίλερ” με την εξαφάνιση 4 κοριτσιών

Η τύχη τους αγνοείται και το “Χαμόγελο του Παιδιού” έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους. Δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Εξαφανίστηκαν γύρω στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής, τέσσερις έφηβες. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση των ανηλίκων και άμεσα προέβη, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Πελαγίας Κ., 15 ετών, της Αμάντα Σ., 16 ετών, της Ιωάννα-Μαρίας Μ., 15 ετών και της Σάλη Σ., 13 ετών, κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας καθώς έφυγαν από Δομή Φιλοξενίας. Οι ανήλικες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, εξαιτίας των τρεχουσών συνθηκών με την πανδημία COVID-19.

Η Πελαγία Κ. έχει ύψος 1.58 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρο φούτερ, μαύρη φόρμα και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Η Αμάντα Σ. έχει ύψος 1.62 μ., είναι αδύνατη, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ, μαύρη φόρμα και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Η Ιωάννα-Μαρία Μ. έχει ύψος 1.58 μ., είναι κανονική, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρο φούτερ, μαύρη φόρμα και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Η Σάλη Σ., έχει ύψος 1.50 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ, μαύρη φόρμα και κρατούσε σακίδιο πλάτης.

Να σημειωθεί ότι για τις ανήλικες Πελαγία Κ., Αμάντα Σ. και Ιωάννα-Μαρία Μ. το “Χαμόγελο του Παιδιού” είχε προβεί και στις 4 Νοεμβρίου σε διαδικασίες δημοσιοποίησης της εξαφάνισης τους, ενώ είχαν βρεθεί την ίδια μέρα. Ωστόσο σήμερα πραγματοποίησαν εκ νέου φυγή.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000”, καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.