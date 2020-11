Κοινωνία

Συνελήφθη γιατρός για… φακελάκι

Έπειτα από καταγγελία ασθενή, ο γιατρός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην κατοχή του.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος πέρασαν χειροπέδες σε γιατρό του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ο συλληφθείς φέρεται να απαίτησε χρηματικό ποσό από ασθενή με καρδιολογικό πρόβλημα, όπως μεταδίδει το GRTimes.gr.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος καθηγητής καρδιολογίας ζήτησε χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ για ιατρική πράξη σε ασθενή που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Ακολούθησε καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και ο γιατρός συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του προσημειωμένα χαρτονομίσματα.