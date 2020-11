Κοινωνία

Lockdown: Ούτε τον Δεκαπενταύγουστο τέτοια έξοδος (βίντεο)

Δεκάδες χιλιάδες οχήματα πέρασαν τα διόδια, καθώς αδειάζει η Αττική λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η καραντίνα.

Από τα ξημερώματα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στους εθνικούς δρόμους, καθώς χιλιάδες Αθηναίοι εγκαταλείπουν άρον άρον την πρωτεύουσα για τα χωριά τους ή άλλα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από το πρωί στις 6:00 έως τις 17:00 πέρασαν από τα διόδια Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας συνολικά 43.996 οχήματα. Ειδικότερα, πέρασαν 22.780 από τα διόδια της Αθηνών-Κορίνθου και 21.216 από τα αντίστοιχα της Αθηνών-Λαμίας.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που φεύγουν από την πρωτεύουσα πριν από την καραντίνα, για μια τελευταία βόλτα στην επαρχία, είτε για να δουν συγγενείς τους είτε για να αποδράσουν και να επιστρέψουν στην Αθήνα όπου θα κλειστούν στο σπίτι.

Με πληρότητες που ξεπερνούσαν το 90%, αναχωρούσαν τα λεωφορεία από τους υπεραστικούς σταθμούς. Μετά την ανακοίνωση του lockdown, η κίνηση αυξήθηκε κατακόρυφα.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Κηφισό, στην Πατησίων και στη Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κυκλοφορία και σε άλλους οδικούς άξονες της Αττικής.