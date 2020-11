Κοινωνία

Lockdown: Πως θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια - Ποιες δίκες θα γίνουν κανονικά

Ποιες δίκες θα γίνονται και με ποιους περιορισμούς. Τι αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για την μερική αναστολή εργασιών και συνεδριάσεων, έως το τέλος Νοεμβρίου.

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται οι όροι λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας το διάστημα από 7.11.2020 ως και 30.11.2020.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας και καθιερώνεται ανώτατος αριθμός 15 ατόμων ανά δικαστική αίθουσα, εκτός εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου η παρουσία των περισσότερων ατόμων κρίνεται απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται για τα πλημμελήματα μέχρι 31.12.2021 και για τα κακουργήματα μέχρι 31.12.2022 ή συμπληρώνεται o ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

Επιπλέον, προβλέπεται η τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου και δυνατότητα του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου δικαστηρίου να ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στη λειτουργία του.

Συμπληρωματικά, αναστέλλονται προσωρινά οι εργασίες του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων και οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες. Επίσης αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας εξαιρούνται της ανωτέρω αναστολής οι υποθέσεις που είναι ώριμες προς εκδίκαση στην ολομέλειά του καθώς και οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους ενώ οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου. Επιπλέον, εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων.

Όσον αφορά τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εκδικάζονται οι ακυρωτικές διαφορές, που είναι ώριμες για συζήτηση και οι διαφορές ουσίας για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους δήλωση παράστασης, χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο, εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού.

Αναστέλλονται προσωρινά οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατ’ εξαίρεση εκδικάζονται οι υποθέσεις ενώπιων της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής ενώ συνεχίζουν τις εργασίες τους και τα Κλιμάκια προσυμβατικού ελέγχου.

Στα πολιτικά δικαστήρια, αναστέλλονται όλες οι δίκες εκτός των δικών της τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 και των δικών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που συζητούνται χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Δικάζονται επίσης οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων (εγγυοδοσίας, εγγραφής ή εξάλειψης υποθήκης και συντηρητικής κατάσχεσης), η χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών καθώς και οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας για θέση σε δικαστική συμπαράσταση.

Στα ποινικά δικαστήρια εκδικάζονται τα αυτόφωρα πλημμελήματα, τα κακουργήματα με προσωρινά κρατούμενους για τους οποίους συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης, κακουργήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2022, πλημμελήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2021 και αιτήσεις αναστολής, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης.

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ενώ κατ’ εξαίρεση τα μαθήματα και η πρακτική άσκηση δύνανται να διενεργούνται εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.

Επιτρέπεται η δημοσίευση των αποφάσεων και δύνανται οι διασκέψεις και η διεκπεραίωση οποιασδήποτε ενέργειας που αφορά στη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών να γίνονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων.