Lockdown: τι ισχύει για τις μεταφορές

Όσα πρέπει να ξέρετε για τα μεσα μαζικής μεταφοράς, τα ταξί, τα ΙΧ, την μετακίνηση μαθητών - εκπαιδευτικών κι εργαζομένων. Όσα αφορούν πτήσεις, ΚΤΕΟ και σχολές οδήγησης.

Δείτε τι προβλέπει η ΚΥΑ με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19, από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, όσον αφορά στις μεταφορές, στην διάρκεια δηλαδή του lockdown.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ταξί, ΙΧ, μετακίνηση μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων:

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση, με μέγιστη πληρότητα 65%.

Επιτρέπεται μέχρι ένας επιβάτης πλέον του οδηγού σε ταξί και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Επιτρέπονται μέχρι δύο άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

Εφόσον πρόκειται για μαθητές σε μη αστικές περιοχές, που χρησιμοποιούν ταξί για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται, με την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.

Στα ΙΧ η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική εάν επιβαίνει σε αυτό μόνο ο οδηγός, εάν οι επιβαίνοντες είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, καθώς και εάν είναι συγγενείς α’ και β’ βαθμού.

Η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο προκύπτει η διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 50% των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.

Σε περίπτωση, που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.

Για τη μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, που αφορούν σε επιβατηγά δημοσίας χρήσεως, λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου, λεωφορεία ιδιωτικής χρήση, λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ στον οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση.

Τι ισχύει για τις αεροπορικές μεταφορές:





Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.

Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.

Τι ισχύει για τις σχολές οδήγησης:

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολών οδήγησης. Επιτρέπεται μόνο η εκπαίδευση και εξέταση (θεωρητική και πρακτική) υποψηφίων οδηγών λεωφορείων και φορτηγών, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας, με τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως πέντε εκπαιδευόμενων.

Αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων από σχολές οδηγών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και 2.000 ευρώ για τη δεύτερη παράβαση.

Τι ισχύει για τα ΚΤΕΟ:

Αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων.

Στις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας, ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή δεν πρέπει να ξεπερνά τα εννέα άτομα, ενώ η προσέλευση γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων και με επίδειξη του σχετικού καταλόγου στα ελεγκτικά όργανα.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων από υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και 2.000 ευρώ για τη δεύτερη παράβαση.