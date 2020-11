Κόσμος

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Καταλονία (βίντεο)

Βροχή αλλά κυρίως θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν την ισπανική περιφέρεια.

Θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν μεγάλο μέρος της Ισπανίας.

Το Σάββατο σήμανε συναγερμός στην Καταλονία, λόγω των ανέμων και της βροχής.

Πολλοί κάτοικοι της Βαρκελώνης, ωστόσο, βγήκαν για τον πρωινό τους περίπατο.

Την ίδια ώρα, οι σέρφερ δεν έχασαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τα μεγάλα κύματα κι έτσι πολλοί προπονήθηκαν στην παραλία της Βαρκελώνης.