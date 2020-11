Κόσμος

Μπάιντεν: δεν θα είμαι Πρόεδρος που διχάζει (εικόνες)

Με αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ ο πανηγυρικός λόγος για την εκλογή του υποψήφιου των Δημοκρατικών ως 46ου Προέδρου των ΗΠΑ.

«Ο λαός αυτής της χώρας μίλησε. Μας έδωσε μια ξεκάθαρη νίκη»: Σε εορταστικό κλίμα, μπροστά σε ένα πλήθος υποστηρικτών του στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ, ο Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις, σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, κήρυξε την νίκη του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, δεσμευόμενος να «είναι ένας πρόεδρος που θα επιδιώκει να ενώνει και όχι να διχάζει».

Στην επινίκια ομιλία του ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος επικράτησε του Ντόναλντ Τραμπ μετά από μια σκληρή εκλογική μάχη, κάλεσε τους Αμερικανούς να μην αντιμετωπίζουν πλέον τους «αντιπάλους τους ως εχθρούς».

Απευθυνόμενος άμεσα στους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του, είπε: «Ας δώσουμε ο ένας στον άλλο μια ευκαιρία…Έφτασε η ώρα να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική, να ρίξουμε τους τόνους, να δούμε ο ένας τον άλλον, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον ξανά». «Ήρθε η στιγμή να θεραπεύσουμε την Αμερική».

«Έκανα εκστρατεία για να αποκαταστήσω την ψυχή της Αμερικής, να ανοικοδομήσω τη ραχοκοκαλιά αυτού του έθνους, τη μεσαία τάξη και να κάνω την Αμερική να σεβαστεί ξανά τον κόσμο», δήλωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στον αντίπαλό του, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα τόνισε ότι κατανοεί την «απογοήτευση» των ψηφοφόρων του Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του.

«Θα εργαστώ το ίδιο σκληρά για εκείνους που δεν με ψήφισαν, όσο και για εκείνους που με επέλεξαν», δεσμεύτηκε ο 77χρονος Μπάιντεν.

Πρόσθεσε πως ο αμερικανικός λαός επιθυμεί οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι να συνεργαστούν, ανάφεροντας ότι ο ίδιος θέλει να τελειώνει η «δαιμονοποίηση μέσα στην Αμερική»