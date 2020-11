Πολιτική

Οι προσδοκίες της ΕΕ μετά την εκλογή Μπάιντεν

Τα μηνύματα των Ευρωπαίων ηγετών, τα διαφορετικά σενάρια του Σαρλ Μισέλ και η προοπτική για την εταιρική σχέση της Ένωσης με τις ΗΠΑ.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Η ΕΕ και οι περισσότεροι ευρωπαίοι ηγέτες έστειλαν συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ, ζητώντας την ανοικοδόμηση μιας «ισχυρής διατλαντικής εταιρικής σχέσης» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από μια τετραετία συγκρουσιακών σχέσεων υπό τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν και τόνισε ότι ανυπομονεί να τον συναντήσει το συντομότερο δυνατό. «Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αλλάζει και εμφανίζονται νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, η ανανεωμένη συνεργασία μας θα έχει ιδιαίτερη σημασία», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

O Σαρλ Μισέλ , Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει τα 27 κράτη-μέλη, αφού συνεχάρη το Τζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις τονισε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να δεσμευτεί σε μια ισχυρή διατλαντική εταιρική σχέση για όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν από κοινού: από τον κορονοϊό και τις οικονομκές και κοινωνικές συνέπειές του, ως την κλιματική αλλαγή, το διεθνές εμπόριο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι περισσότεροι ηγέτες στην Ευρώπη μιλούν για την απαραίτητη ανοικοδόμηση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ. Οι σχέσεις Ουάσινγκτον Ευρώπης δοκιμάστηκαν υπό την ηγεσία του Τραμπ, από το εμπόριο, ως τη φορολογία ψηφιακών κολοσσών, το ΝΑΤΟ αλλά και την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την πυρηνική συμφωνία του Ιράν.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, ο Σαρλ Μισέλ είχε προετοιμάσει τις τελευταίες εβδομάδες διαφορετικά σενάρια σχετικά με το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν το Σάββατο να συγχαρούν τον Τζο Μπάιντεν και την Καμάλα Χάρις ταυτόχρονα, περίπου στις 8μ.μ. ώρα Ελλάδος, σεβόμενοι την εκλογική διαδικασία.

Όλοι οι ευρωπαίοι ηγέτες σεβάστηκαν αυτόν τον κανόνα, εκτός από τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας ο οποίος αρνήθηκε να συγχαρεί τον Μπάιντεν υποστηρίζοντας ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν ακόμη επίσημα και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά.

Με την εκλογή Μπάιντεν, οι Βρυξέλλες αναμένουν αλλαγή προς το καλύτερο στις σχέσεις των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και με την ΕΕ ειδικότερα. Οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακός σύμμαχος και εμπορικός εταίρος για την ΕΕ και με Πρόεδρο τον Μπάιντεν αναμένουν ότι η διατλαντική εταιρική σχέση θα λειτουργήσει καλύτερα για να μπορούν να απαντούν από κοινού στις παγκόσμιες προκλήσεις. Από την άλλη πλευρά δεν έχουν αυταπάτες στις Βρυξέλλες ότι το τέλος του Τραμπ θα σημάνει την επιστροφή της παλιάς «χρυσής εποχής» στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Γνωρίζουν ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν δυσκολίες σε ορισμένα ζητήματα και ότι κάποια στοιχεία που χαρακτήρισαν την πολιτική Τραμπ είναι βιώσιμα. Όπως π.χ. οι σχέσεις με την Κίνα που επιδεινώθηκαν, θα παραμείνουν δίχως αμφιβολία επιθετικές, ίσως με έναν άλλο τόνο, με τον Μπάιντεν. Στον τομέα του εμπορίου, η βούληση να αλλάξουν οι κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα παραμείνει μια μεγάλη προτεραιότητα για την Αμερική, εκτιμούν αναλυτές στις Βρυξέλλες.