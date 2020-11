Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: πιάνουν δουλειά οι νέοι 300 γιατροί στις ΜΕΘ

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας για τις προσλήψεις γιατρών που θα στελεχώσουν τις ΜΕΘ. Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία.

«Με την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατέθεσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή, προσλαμβάνονται άμεσα 300 μόνιμοι ιατροί που θα στελεχώσουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων όλης της χώρας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας.

Όπως επισημαίνετα «εκτός από τις 200 θέσεις που προέβλεπε η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, προσλαμβάνονται σε μόνιμες θέσεις και 100 από τους επιλαχόντες του ίδιου διαγωνισμού.

Από αύριο, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, τόσο οι επιτυχόντες του διαγωνισμού όσο και οι επιλαχόντες, μπορούν να προσέρχονται στα Νοσοκομεία και να αναλαμβάνουν υπηρεσία».

«Δηλώσεις και δημοσιεύματα που ισχυρίζονται το αντίθετο, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, δημιουργούν σύγχυση στους ιατρούς μας, και αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΚΕ: πολιτικά παιχνίδια σε βάρος του λαού

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Την ώρα που απαιτείται πραγματική θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, με μαζικές προσλήψεις και επίταξη των ιδιωτικών δομών, η μεν κυβέρνηση συνεχίζει να κωφεύει και να εγκληματεί απέναντι στο λαό, τα δε άλλα κόμματα συνεχίζουν να παίζουν πολιτικά παιχνίδια, όπως με προτάσεις για υπουργούς κοινής αποδοχής, που –αν μη τι άλλο- επιβεβαιώνουν την κοινή τους βάση ως προς την ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική. Αποδεικνύεται ότι τις ανάγκες του λαού για ένα σύγχρονο δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορούν να τις υπερασπιστούν ούτε η σημερινή κυβέρνηση ούτε οι άλλες πολιτικές δυνάμεις που μας έφεραν ως εδώ και είναι υπόλογες για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο αγώνας για την υγεία δεν μπορεί να περιμένει κι αυτό είναι πλέον υπόθεση των εργαζομένων, των υγειονομικών, όλου του λαού».