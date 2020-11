Αθλητικά

“Επαγγελματικό διπλό” του ΠΑΟΚ στην Ριζούπολη

“Προδόθηκε” από τα λάθη της άμυνάς του ο Απόλλων Σμύρνης.

Με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να πετυχαίνει ένα γκολ και να κερδίζει ένα πέναλτι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Απόλλωνα Σμύρνης στο «Γεώργιος Καμάρας», σε αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Super League. Άκρως αξιόμαχη η «ελαφρά ταξιαρχία», προδόθηκε από τα λάθη της άμυνας και συμπλήρωσε πέντε σερί ήττες. Τρίτη νίκη σε ισάριθμα ματς με τον Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο για τους «ασπρόμαυρους»!

Νευρικό το ξεκίνημα από τις δυο ομάδες, με την πρώτη καλή στιγμή να μετατρέπεται σε γκολ. Από κόρνερ του Απόλλωνα, οι φιλοξενούμενοι βγήκαν στην αντεπίθεση, με τον Στέφαν Σβαμπ να βρίσκει τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον Πολωνό να πλασάρει τον Νταβίνο Βέρχουλστ για το 0-1 στο 15ο λεπτό! Οκτώ λεπτά αργότερα, νέα γρήγορη επίθεση του ΠΑΟΚ, απέφερε πέναλτι με «θύμα» τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ωστόσο έπειτα από τη χρήση του VAR δόθηκε offside στον Σέρβο.

Στο ημίωρο η «ελαφρά ταξιαρχία» έχασε την πρώτη της σπουδαία ευκαιρία, όταν η κεφαλιά του Χρήστου Λισγάρα μετά το φάουλ του Τόμας Μπεντινέλι πέρασε χιλιοστά δίπλα από το δοκάρι του Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Ο Βέρχουλστ έδειξε τα προσόντα του στο 41’, αποκρούοντας το κοντινό σουτ του Τόμας Μουργκ στο 41’ ενώ ανάλογη κατάληξη είχε και το δυνατό σουτ του Ίνγκι Ίνγκασον στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου χρειάστηκε εκ νέου το Video Assistant Referee, καθώς ο Ζίβκοβιτς - και πάλι - ήταν σε θέση offside προτού περάσει και τον Βέρχουλστ και στείλει την μπάλα στην κενή εστία. Οι γηπεδούχοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησαν να απειλήσουν με στημένες φάσεις. Ένα σουτ του Σάββα Τσαμπούρη βρήκε σε ετοιμότητα τον Ζίβκοβιτς στο 61’, ωστόσο από κόρνερ, δυο λεπτά αργότερα, ο Σωτήρης Τσιλούλης με προβολή πέτυχε το 1-1.

Στο 75ο λεπτό, σε μια ανύποπτη φάση, ο Λισγάρας υπέπεσε σε πέναλτι στον Σφιντέρσκι, με τον Σβαμπ να νικάει τον Βέρχουλστ τρία λεπτά μετά για το 1-2! Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κάρλο Μπρούσιτς έκανε χέρι εντός περιοχής σε προσπάθεια του Γιάννη Μιχαηλίδη, με τον Ντάγκλας Αουγκούστο να μετατρέπει σε γκολ την εσχάτη των ποινών για το τελικό 1-3.

Έστω και δύσκολα, ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητο έπειτα από επτά αγωνιστικές, μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά του από την κορυφή και άφησε βυθισμένο τον Απόλλωνα Σμύρνης στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπρούτσιτς, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης, Ιωαννίδης (90’+1’ Φερνάντεζ), Μπεντινέλι (82’ Κολ), Σλίβκα, Τσαμπούρης (78’ Μουνιέ), Τσιλούλης, Φατιόν (82’ Ντάουντα).

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Κρέσπο, Λύρατζης, Αουγκούστο, Σβαμπ, Μουργκ (86’ Μιχαηλίδης), Α. Ζίβκοβιτς, Τζόλης (67’ Ελ Καντουρί), Σφιντέρσκι (83’ Τσόλακ).