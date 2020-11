Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το...

Η Σελήνη συνεχίζει να βρίσκεται ακόμα στις τελευταίες μοίρες του Λέοντα και από τη μέρα μας σήμερα δεν λείπει η ανάγκη να ξεχωρίσουμε.

ΚΡΙΟΣ: Τα μεγάλα λόγια δεν είναι στη φύση σας εκείνο όμως που σίγουρα όλοι σας αναγνωρίζουν είναι τα λόγια της ωμής αλήθειας. Με τη Σελήνη να φωτίζει τα θέματα της εργασίας σας σήμερα ήρθε η στιγμή να επικεντρωθείτε σε ότι αφορά αυτόν τον τόσο πονεμένο τομέα της ζωής σας. Σίγουρα έχετε ήδη σκεφτεί ένα εναλλακτικό τρόπο να βελτιώσετε τις καταστάσεις που σας προβληματίζουν και προφανώς σήμερα η μέρα θα σας δώσει την ευκαιρία να το βάλετε σε εφαρμογή εκτός και αν οι ερωτικές σας επιτυχίες σας …αποσυντονίσουν.

ΤΑΥΡΟΣ: Η σημερινή μέρα δίνει μεγάλη έμφαση στις χαρές της ζωής σας. Θέματα ερωτικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος έχουν σκοπό να σας απασχολήσουν, προφανώς με ευχάριστο τρόπο. Εσείς φυσικά αν έχετε τη διάθεση θα μπορούσατε να βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας λύνοντας κάποιες άτυχες όσο και άστοχες παρεξηγήσεις των προηγούμενων ημερών. Είστε σε θέση πλεονεκτική προφανώς καθώς σήμερα είναι η ευκαιρία να αποκαταστήσετε… την εικόνα σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ακόμα και αν η σημερινή μέρα σας προκαλεί να μείνετε στο σπίτι δεν νομίζω πως θα επιλέξετε τη θέση του καναπέ του σαλονιού σας. Το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις σας, κυρίως οι ερωτικές, σας απασχόλησαν ιδιαίτερα χωρίς όμως να νοιώθετε πως έχετε δικαιωθεί από τα αποτελέσματα. Αναζητάτε ίσως κάτι ιδιαίτερο και αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι πάντα εύκολο να το συναντήσετε. Μην απογοητεύεστε η μέρα σήμερα κρύβει μια έκπληξη… μάλλον ευχάριστη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν σήμερα αισθανθείτε την ανάγκη να εκφραστείτε μιλώντας κυρίως για θέματα που σας απασχολούν το τελευταίο διάστημα στον οικονομικό σας τομέα προφανώς θα μπορούσατε να έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε τους προβληματισμούς σας. Σίγουρα κάποιο πολύ αγαπητό σας πρόσωπο θα φανεί πρόθυμο να μοιραστεί τις ανησυχίες σας. Τα ερωτικά σας έχουν ήδη δώσει τα σημάδια τους. Κάποιοι άνθρωποι ήρθαν στη ζωή σας για να μείνουν και κάποιοι άλλοι για να φύγουν…

ΛΕΩΝ: Η μέρα σήμερα προσφέρεται για να λύσετε όποια προσωπική εκκρεμότητα υπάρχει μόνο και μόνο για να σας προβληματίζει. Καλό θα ήταν να δώσετε την απαραίτητη προσοχή σε κάθε συμφωνία που έχετε κατά νου, ώστε να μην έχετε οικονομικές απώλειες. Είναι γνωστή η πάντα γενναιόδωρη διάθεσή σας αλλά ίσως θα έπρεπε να έχετε κάποια ιδιαίτερη επιφύλαξη προφυλάσσοντας τα οικονομικά σας ώστε να μη στριμωχθείτε… στο μέλλον. Με την ίδια επιφύλαξη πορευτείτε και στα αισθηματικά σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Πολλά σχέδια που κρατούσατε μελετώντας τα εδώ και κάποιο καιρό ήρθε η στιγμή να τα εφαρμόσετε. Σίγουρα ο προγραμματισμός σας και η επιμέλειά σας έχουν μηδενίσει την πιθανότητα να κάνετε κάποια άστοχη κίνηση. Θα ήταν όμως πραγματικά χρήσιμο αν εκτός από τη δική σας πάντα εργατική διάθεση εξετάζατε και αν και οι συνεργάτες σας έχουν την ίδια προθυμία ώστε τελικά να μη κάνετε ξανά την πικρή διαπίστωση ότι όλα περνούν από τα δικά σας χέρια και μόνο…

ΖΥΓΟΣ: Μετά από ένα διάστημα έντονης κινητικότητας και φασαρίας φαίνεται πως ήρθε η ώρα να χαλαρώσετε για λίγο. Η μέρα σήμερα προσφέρεται για ξεκούραση και αν πραγματικά νοιώθετε την ανάγκη να απολαύσετε την ηρεμία σας μπορείτε πραγματικά να γεμίσετε το ενεργειακό σας φορτίο με την ανάγνωση ενός βιβλίου ή με οτιδήποτε άλλο θεωρείτε πως σας ξεκουράζει. Αν στην ίδια διάθεση βρίσκεται και ο σύντροφος σας τότε είναι μια μοναδική ευκαιρία να περάσετε αυτές τις ώρες μαζί.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έχετε μια μοναδική ικανότητα να διαβάζετε τις σκέψεις των άλλων πριν ακόμα …τις σκεφτούν. Πάντα όμως υπάρχουν πράγματα που είναι κρυμμένα ακόμα και… από σας. Σήμερα θα μπορούσε να είναι μια από αυτές τις μέρες που τα μυστικά έρχονται εμπρός σας μα πριν τα συναισθήματα σας περικυκλώσουν σκεφτείτε πως πάντα όλα γίνονται για καλό… Οι φίλοι σας είναι αυτοί που θα σας στηρίξουν σήμερα ανατρέποντας την όποια δυσάρεστη διάθεση σας δημιουργήθηκε.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σημερινή μέρα προβλέπεται ιδιαίτερα ευχάριστη καθώς βλέπετε τα θέματα της εργασίας σας από το μεσημέρι και μετά να αλλάζουν το συνηθισμένο μουντό τους κλίμα. Υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση σιγουριάς στην ατμόσφαιρα που ίσως την τροφοδοτεί η δική σας αισιόδοξη στάση ζωής. Η τύχη δεν σας εγκατέλειψε πότε και αν αισθάνεστε πως κάτι ευχάριστο θα συμβεί δεν αποκλείεται και να συμβεί. Στα ερωτικά σας έχετε το πάνω χέρι και το απολαμβάνετε…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Σήμερα η μέρα έχει σκοπό να σας βγάλει από την κλεισούρα και το βάθος των σκέψεων σας. Θα μπορούσατε από το μεσημέρι και μετά να αφήσετε κατά μέρους τους στενούς υπολογισμούς και να επικοινωνήσετε με τους αγαπημένους που ίσως είναι μακριά ή υπάρχει εμπόδιο για φυσική συνάντηση με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δώστε χρόνο σήμερα σε ότι σας ευχαριστεί και σας κάνει να νοιώθετε όμορφα. Τα ερωτικά σας έχουν την τιμητική τους σήμερα. Ετοιμαστείτε για αυτό που έρχεται…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Συνήθως δεν μιλάτε πολύ ίσως μόνο όταν κάτι σας ενθουσιάζει και αυτό μπορεί να είναι μια καινούρια ιδέα που σκεφτήκατε ή κάτι που έχει μια επανάσταση σε κάθε τομέα. Είναι γνωστό πως δεν σας αρέσει καθόλου να μιζεριάζετε ανακυκλώνοντας μια ρουτίνα χιλιοφορεμένη. Η σημερινή μέρα θα μπορούσε να δώσει την ευκαιρία στους άλλους να αναγνωρίσουν την ευέλικτη, πρωτοποριακή σας σκέψη και αυτό να ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές σας ιδιαίτερα στα ερωτικά σας… Μήπως αυτός ήταν ο σκοπός σας;

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή μέρα έχει κάτι το πομπώδες που ενώ κατά βάθος αρνείστε να το υπηρετήσετε σήμερα φαίνεται πως υπάρχει μια ευκαιρία για να δείτε τουλάχιστον με συμπάθεια την έντονη κοινωνικότητα που σας παρασύρει στους δικούς της ρυθμούς. Τα ερωτικά πάθη βρίσκονται στο μενού της ημέρας και εσείς θα μπορούσατε στον κύκλο των νέων προσώπων που συναναστρέφεστε να έχετε μια νέα γνωριμία που δεν αποκλείεται να σας μαγέψει…

Πηγή: astrologos.gr