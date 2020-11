Πολιτική

Τηλεκπαίδευση: Πολιτική κόντρα για το πρόβλημα στην πλατφόρμα Webex

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με προβλήματα η πρεμιέρα της τηλεκπαίδευσης. Για τεχνικό ζήτημα της εταιρείας σε όλη την Ευρώπη κάνει λόγο η κυβέρνηση. "Πυρά" από την αντιπολίτευση.

Προβλήματα με το … καλημέρα, σημειώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής της υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης στα γυμνάσια και τα λύκεια, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην μπορούν να μπουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους.

«Λόγω τεχνικού ζητήματος της εταιρείας (σ.σ. Cisco) δεν μπόρεσαν μαθητές να κάνουν σήμερα το μάθημά τους», ενημέρωσε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι δεν θα προσμετρηθούν οι απουσίες σήμερα για τους μαθητές, καθώς προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να μπουν στην ηλεκτρονική τους τάξη.

Όπως σημείωσε η υφυπουργός, η εταιρεία κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιλύσει το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, και το οποίο, όπως είπε, αφορά γενικότερα την Ευρώπη.Τέλος, τόνισε ότι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και γενικότερα οι πλατφόρμες του υπουργείου Παιδείας λειτουργούν κανονικά.

Πολιτική κόντρα

Την ίδια ώρα ξέσπασε πολιτική κόντρα με την αντιπιολίτευση να κάνει λόγο για φιάσκο και να ζητά την παραίτηση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Από την πλευρά της η κυβέρνηση ανέφερε πως για το πρόβλημα ευθύνεται η εταιρεία Cisco και ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών για τα προβλήματα σήμερα στην τηλεκπαίδευση, απάντησε πως σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας και την ενημέρωση και από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν υπήρχε θέμα ψηφιακών υποδομών, ούτε κάποιο θέμα με το σύστημα του υπουργείου Παιδείας και πως ευθύνεται η εταιρεία Cisco στην Ευρώπη. «Γίνονται ενέργειες για να αποκατασταθεί η λειτουργία σύντομα και θα προχωρήσουμε κανονικά. Για όσους έσπευσαν να τουιτάρουν, το μόνο που καταφέρνουν χωρίς να έχουν ενημέρωση είναι να αυτογελοιοποιούνται», πρόσθεσε ενώ για το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθεί η υπουργός Παιδείας είπε πως «είναι αστείο». «Γίνονται ενέργειες για να λειτουργήσει το σύστημα από σήμερα», απάντησε σε άλλη σχετική ερώτηση.

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στον Στέλιο Πέτσα. Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι "ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας με απύθμενο θράσος χαρακτήρισε «αστείο» το αυτονόητο αίτημα για παραίτηση της κας Κεραμέως μετά το νέο φιάσκο με την τηλεκπαίδευση.

Τα μόνα που θα ήταν αστεία, αν δεν ήταν τραγικά για χιλιάδες οικογένειες μαθητών είναι:

η απίστευτη ολιγωρία επί 8 μήνες, παρά τις προειδοποιήσεις, στην προετοιμασία της τηλεκπαίδευσης, αφού το δεύτερο κύμα της πανδημίας ήταν δεδομένο.

η άρνηση δωρεάν προμήθειας με τεχνικό εξοπλισμό των μαθητών, με αποτέλεσμα οικογένειες να αναγκάζονται σε δυσβάσταχτα έξοδα για να ανταπεξέλθουν ταυτόχρονα σε τηλεργασία και τηλεκπαίδευση.

οι πρωτοφανείς παλινωδίες της κυβέρνησης που το πρωί επιχειρηματολογούσε γιατί δεν θα κλείσουν τα σχολεία και το βράδυ ανακοίνωνε το κλείσιμό τους.

η ασύστολη προχειρότητα και ανικανότητα του «επιτελικού κράτους» να κάνει έστω μία δοκιμή της πλατφόρμας πριν την επίσημη έναρξη λειτουργίας και να έχει έστω ένα plan Β.

οι μάσκες «αλεξίπτωτα» που μοίρασαν στους μαθητές, αφού πρώτα αρνούνταν να τους τις χορηγήσουν.

Με λίγα λόγια, το μόνο που είναι αστείο κ. Πέτσα, είναι οι γελοίες δικαιολογίες για να καλύψετε την Υπουργό που με τις παλινωδίες της περνά κάθε μέρα σαν οδοστρωτήρας πάνω από τη δημόσια Παιδεία."

Την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε ασχολίαστη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτσας αναφέρει πως "κάποιοι, όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος, έχουν την ευθιξία να παραδεχθούν ένα λάθος λέγοντας «δεν είχα υπόψιν μου οτι το πρόβλημα με την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι πανευρωπαϊκό. Μόλις ενημερώθηκα και αποσύρω την σχετική προηγούμενη ανάρτησή μου».

Στον ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνον δεν βγαίνουν να αναγνωρίσουν ότι έκαναν λάθος χρεώνοντας στο Υπουργείο Παιδείας ένα πρόβλημα της πλατφόρμας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά επιμένουν κιόλας! Είτε κλεισμένοι στον μικρόκοσμό τους δεν ξέρουν τι γίνεται γύρω τους, είτε, έστω με καθυστέρηση, έμαθαν τι έγινε, αλλά επιμένουν στην προσφιλή τους τακτική «πες πες κάτι μένει». Αντιπολίτευση για κλάματα. Θα λέγαμε για γέλια αν η κατάσταση δεν ήταν τόσο σοβαρή."

Τσίπρας: Η κυβέρνηση των «αρίστων» και του «επιτελικού κράτους» συνεχίζει να αυτογελοιοποιείται



Σε σχόλιο του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η κυβέρνηση των «αρίστων» και του «επιτελικού κράτους» συνεχίζει να αυτογελοιοποιείται. Μετά τις μάσκες- τεντόπανα στα σχολεία, τώρα αποδεικνύουν την ανικανότητά τους και στην αδυναμία τους να οργανώσουν την τηλεκπαίδευση, αφού επί τόσους μήνες δε φρόντισαν να ετοιμάσουν τίποτα άλλο παρά την αυτοπροβολή τους στα αδρώς επιχορηγούμενα ΜΜΕ της λίστας Πέτσα. Έτσι, σήμερα η πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης που τόσο πολύ διαφήμιζε η Υπουργός Παιδείας, ως απόδειξη ετοιμότητας σε ενδεχόμενο νέο lockdown, έπεσε λίγα μόλις λεπτά αφότου άνοιξε, παρά τις αστείες συστάσεις στους πολίτες να μη μπαίνουν στα social media και στις πλατφόρμες streaming τις ώρες αιχμής, για να αντέξει το δίκτυο.Ακόμα όμως και αν κάποια στιγμή η πλατφόρμα της τηλεκπαίδευσης εν τέλει λειτουργήσει, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν. Έχουν άραγε όλοι οι μαθητές πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων που απαιτεί η πλατφόρμα του υπουργείου, για να μπορέσουν να ενταχθούν όλοι στην εκπαιδευτική διαδικασία;

Υπάρχει σε κάθε σπίτι ανάλογος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να καλύψουν ενδεχομένως δυο ή παραπάνω παιδιά στη τηλεκπαίδευση και ταυτόχρονα κάποιον γονέα που εργάζεται από το σπίτι; Ή όσοι λόγω οικονομικής δυσχέρειας της οικογένειάς τους δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες, θα αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία και θα τιμωρούνται και με απουσίες από πάνω; Κάποιος μάλλον θα πρέπει να εξηγήσει στον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Κεραμέως, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν ιδέα σε ποιους απευθύνονται, ότι στη χώρα που κυβερνούν η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων είναι εξαρτημένοι από τον μισθό τους.Και ότι υπάρχουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς γρήγορο Ίντερνετ. Ακόμη και νοικοκυριά που δεν έχουν υπολογιστές. Και δεκάδες χιλιάδες άλλα που δυσκολεύονται να αγοράσουν δεύτερο ή τρίτο για να αντεπεξέλθουν. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο η ανικανότητά τους. Αλλά ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων, γιατί είναι πολύ μακριά από την καθημερινότητα και τη ζωή τους».

Για “Fake αντιπολίτευση”, έκαναν λόγο κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ανέφερεαν, «ο κ. Τσίπρας αντί να διορθώσει τις επιπόλαιες ανακοινώσεις του κόμματός του για το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης, επιχείρησε και αυτός με ανάρτησή του να επιρρίψει ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας. Και μάλιστα ενώ ήταν γνωστό ότι η ευθύνη για τις σημερινές δυσκολίες στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης οφείλονταν σε πανευρωπαϊκό πρόβλημα και συγκεκριμένα σε τεχνικό σφάλμα ενός από τα data center της εταιρίας στο Λονδίνο. Η ανακοίνωση της Cisco δίνει καθαρή απάντηση στα μυθεύματα, όμως ο κ. Τσίπρας συνέχισε στον κατήφορο του λαϊκισμού. Ντροπή!»

ΝΔ: Ευθύνεται ο πάροχος και αντιμετωπίζουν πρόβλημα αρκετές χώρες

Την δική της απάντηση δίνει η Νέα Δημοκρατία στην κριτική που ασκείται για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σήμερα με την πλατφόρμα για την τηλεκπαίδευση στα σχολεία, και αναφέρει ότι το πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες χώρες.

«Από το πρωί διαρρέεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, πως για το γεγονός ότι η πλατφόρμα Webex έχει «πέσει» τις τελευταίες ώρες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ευθύνεται η Κυβέρνηση και η Υπουργός Παιδείας, παρουσιάζοντάς το ως δήθεν «επιτελικό φιάσκο» επισημαίνουν κομματικές πηγές και προσθέτουν: «Ο διεθνής πάροχος της πλατφόρμας εργάζεται σκληρά για να λύσει το πρόβλημα στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες και έχει παράσχει διαβεβαιώσεις για την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμας».Η ΝΔ επισυνάπτει χάρτη και τα επίσημα στοιχεία από το site καταγραφής προβλημάτων στις συνδέσεις Webex στην Ευρώπη, καθώς και ενδεικτικές αναφορές των χρηστών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και αναφέρει το παρακάτω domain ως πηγή: (https://downdetector.com/status/webex/map/)

Οι κομματικές πηγές της ΝΔ καταλήγουν λέγοντας: «Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, καθώς και όλες οι πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας λειτουργούν κανονικά και αδιάλειπτα, ενώ το Υπουργείο έχει ενημερώσει από την πρώτη στιγμή ότι οι απουσίες στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα δεν θα ληφθούν υπόψιν».

"Πυρά" από την αντιπολίτευση

«Η σοβαρή προεργασία του επιτελικού κράτους και της επιμελούς κυρίας Κεραμέως μπροστά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας ήδη αποδίδει καρπούς. Πρώτη ημέρα τηλεκπαίδευσης και τα πάντα έχουν καταρρεύσει. Μετά το "σκόιλ ελικίκου" ζούμε άλλον έναν ψηφιακό θρίαμβο της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Είναι πλέον φανερό ότι και στο ζήτημα των σχολείων, Κεραμέως - Μητσοτάκης για 8 μήνες πέταγαν χαρταετό», αναφέρει σε σχόλιο του o εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος.

Σε ανακοίνωση της ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται: «Μετά το κλείσιμο των σχολείων στα οποία τάχα δεν μεταδίδονταν ο ιός. Μετά την πρωτοφανή αποδοκιμασία της κυβέρνησης και της υπουργού Παιδείας και την αποχή-ρεκόρ των εκπαιδευτικών από τις εκλογές-παρωδία, νέο φιάσκο σήμερα για την κυρία Κεραμέως . Η πολυδιαφημισμένη πλατφόρμα Webex της Cisco "κράσαρε" στις πρώτες ώρες λειτουργίας και σταμάτησαν τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης σε πολλές περιοχές της χώρας. Κάτι για το οποίο είχαν προειδοποιήσει οι υπεύθυνοι δημόσιοι φορείς και ειδικά το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άνοιξη είχε ζητήσει επενδύσεις στις δημόσιες ψηφιακές υποδομές και είχε αντιταχθεί στην παράδοση της τηλεκπαίδευσης και των προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών στην Ciscο. Δυστυχώς, εις ώτα μη ακουόντων. Το ΥΠΑΙΘ, όχι μόνο επί 8 μήνες δεν έκανε όσα έπρεπε, αλλά μετά το νέο κλείσιμο Γυμνασίων και Λυκείων, αντί να αφιερώσει μία-δύο ημέρες σε δοκιμή- προσομοίωση του συστήματος, το έθεσε σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να κινδυνεύει με blackout συνολικά όλο το εθνικό δίκτυο μετάδοσης Δεδομένων. Μετά τη χλεύη των εκπαιδευτικών, η αποδοκιμασία και η οργή της κοινωνίας για την ουρανομήκη ανικανότητα και την απύθμενη "επιτελική αριστεία" της κυβέρνησης και ειδικά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, είναι εντονότερη από ποτέ. Κυρία υπουργέ της Παιδείας, αρκετή ζημιά έχετε προκαλέσει στην εκπαίδευση μέχρι τώρα. Φτάνει ως εδώ! Παραίτηση, χθες, κυρία Κεραμέως».

Σε δήλωσή της η υπεύθυνη ΚΤΕ Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής, Χαρά Κεφαλίδου αναφέρει: «Πρώτη ημέρα λειτουργίας του Webex και το σύστημα κατέρρευσε μέσα στις δυο πρώτες ώρες λειτουργίας του. Οι κατά καιρούς διαβεβαιώσεις ετοιμότητας ‘πήγαν περίπατο’ από την πρώτη στιγμή! Πού είναι η αξιοπιστία που παρείχε η σύμβαση με την εταιρεία CISCO; Πού είναι η ίδια η σύμβαση που ουδέποτε ήρθε στη Βουλή αν και είχε ζητηθεί από όλα τα κόμματα. Από τον περασμένο Μάρτιο το Υπουργείο όφειλε να γνωρίζει τις δυνατότητες και τις αντοχές του συστήματος. Όφειλε να έχει αξιοποιήσει υπάρχουσες μελέτες στα συρτάρια των αρμόδιων για την αναβάθμιση των υποδομών των σχολικών μονάδων. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο που κατέρρευσε σήμερα είναι η τρανταχτή απόδειξη της πλήρους ανετοιμότητας της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να αντιμετωπίσει τα φλέγοντα ζητήματα στην εκπαίδευση. εξ αποστάσεως από εδώ και πέρα θα αποτελέσει την κύρια μορφή εκπαίδευσης. Πρέπει όλοι, και κυρίως η Κυβέρνηση, να σταθούμε στο ύψος των δύσκολων περιστάσεων που επιβάλλει η πανδημία. Επιτέλους αναζητείται σοβαρότητα από σοβαροφάνεια έχουμε πλεόνασμα!»

Το ΚΚΕ αναφέρει σε σχόλιό του: «Το σημερινό φιάσκο στη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας μας, αφήνει έκθετη την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Η εξέλιξη αυτή “δεν είναι κεραυνός εν αιθρία”. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έστειλε μήνυμα στα σχολεία, για να ενημερώσει για τις περιορισμένες δυνατότητες λειτουργίας της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Άρα η κυβέρνηση ήξερε το πρόβλημα, αλλά δεν έκανε τίποτα! Κατά τ’ άλλα έφταιγαν οι αγώνες των μαθητών... Να αφήσει, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας τα κροκοδείλια δάκρυα για τις χαμένες ώρες μαθημάτων και τους πανηγυρισμούς ότι “όλα βαίνουν καλώς” και να φροντίσει να λύσει άμεσα το πρόβλημα. Εδώ και τώρα να πάρει μέτρα για: Την αναβάθμιση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, για να μπορούν με ουσιαστικούς όρους να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Την παροχή δωρεάν ηλεκτρονικών μέσων (tablet, laptop, σύνδεση γρήγορου internet) για την τηλεκπαίδευση, με ευθύνη του κράτους, μέσω των σχολείων στους μαθητές. Να μην γίνει καμία διακοπή ρεύματος και internet σε σπίτια λαϊκών οικογενειών, που θα στερεί τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να μην καταγραφεί ούτε μια απουσία στους μαθητές, που δεν έχουν τα μέσα να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση».

«Χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου» χαρακτηρίζει το ΜέΡΑ25 την «κατάρρευση του συστήματος τηλεκπαίδευσης από τα πρώτα λεπτά της πρώτης σχολικής μέρας της καραντίνας» και προσθέτει ότι αυτό «δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν». Σε σχετική ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ25 κατηγορεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι «είχε προειδοποιήσει προ ημερών τους πολίτες που η κυβέρνηση μόλις είχε κλείσει σπίτι τους, να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το ίντερνετ κατά τις σχολικές ώρες!». Πρόκειται, επισημαίνει το ΜέΡΑ25 για «άλλη μια περίπτωση όπου η κυβέρνηση ατενίζει μακάρια την επερχόμενη καταστροφή, χωρίς να κουνάει ούτε βλέφαρο για την αντιμετώπισή της με αποτελεσματικά μέτρα και στέρεες υποδομές. Και είμαστε ακόμα στις πρώτες μέρες».