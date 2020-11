Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: οι ιδιώτες γιατροί είναι παρόντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του υπουργού Υγείας με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, Γιώργο Πατούλη.

O υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε, σήμερα, με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνδρομή των ιδιωτών ιατρών όλης της χώρας στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Υγείας έχει προγραμματίσει, απόψε, και τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

Οι δηλώσεις των κυρίων Κικίλια και Πατούλη:



Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Οι ιδιώτες γιατροί είναι παρόντες. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είμαι σήμερα εδώ, με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, σε αυτή τη δυναμική προσπάθεια που θα κάνουμε με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, έτσι ώστε να στηρίξουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους συμπολίτες μας.

Το Υπουργείο Υγείας έχει σχέδιο και πλάνο, σε μία συλλογική, ομαδική προσπάθεια για την αξία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Σήμερα, στις 9 το βράδυ, θα κάνουμε τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους όλων των Ιατρικών Συλλόγων. Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί η συμπαράστασή τους και η βοήθειά τους είναι πάρα πολύ σημαντική.

Η χώρα, όπως και όλος ο πλανήτης, δοκιμάζεται από μία τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας, μία πανδημία.

Και σε αυτή την προσπάθεια, θα πορευθούμε και θα αγωνιστούμε όλοι μαζί.





Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Σήμερα, σε μία σημαντική συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, συζητήσαμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να συνδράμουμε οι γιατροί της Αθήνας και συνολικά της χώρας, σε μια προσπάθεια η οποία είναι εθνική και αφορά την ίδια την υγεία των πολιτών. Με τη συνεργασία όλων μας μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ζητήματα της πανδημίας.



Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο, υπάρχει στρατηγική. Θα παρουσιαστεί και σήμερα το βράδυ, με τη σύσκεψη όλων των Προέδρων, συναδέλφων γιατρών από όλη την Ελλάδα. Όλα δείχνουν ότι υπάρχει αρχή, μέση και τέλος μέχρι να φτάσουμε στην αίσια περίοδο του εμβολιασμού.



Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται προσήλωση, αλλά και ιδιαίτερος ορθολογισμός όλων μας, για να πάμε σε μια καλύτερη μέρα.